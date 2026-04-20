Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Ιαπωνίας.

Ο σεισμός καταγράφηκε αρχικά με προκαταρκτικό μέγεθος 7,3 και σημειώθηκε στα ανοικτά των ιαπωνικών ακτών.

Το επίκεντρο εντοπίζεται ανοιχτά της ακτής Σανρίκου, στα ανατολικά της χώρας, σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Τσουνάμι σε μισή ώρα μετά τον σεισμό

Κύματα ύψους έως και τριών μέτρων ενδέχεται να πλήξουν την Ιαπωνία μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, τα κύματα του τσουνάμι εκτιμάται ότι θα φτάσουν σε περιοχές των ιαπωνικών ακτών σε διάστημα μικρότερο της μισής ώρας.

Όπως επισημαίνεται, το ύψος των κυμάτων μπορεί να φτάσει έως και τα τρία μέτρα, ωστόσο πρόκειται για εκτιμήσεις.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι:

οι κεντρικές ακτές του Ειρηνικού στη Χοκάιντο

οι ακτές της επαρχίας Αομόρι

οι ακτές της επαρχίας Ιβάτε

Ελεγχος στον πυρηνικό σταθμό

Οι αρχές ελέγχουν τον πυρηνικό σταθμό της Οναγκάβα, μεταδίδει η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Όπως αναφέρεται, οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στον πυρηνικό σταθμό της Οναγκάβα μετά τον σεισμό.