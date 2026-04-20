Στο τέλος εξαμήνου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στην τελική επεξεργασία των διατάξεων του σχεδίου, το οποίο ουσιαστικά θα φέρει έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο από τις υπεραξίες που προκύπτουν, αλλά κυρίως θα οδηγήσει στη νομιμοποίηση των κερδών όσων έχουν επενδύσει σε αυτά.

Η φορολόγηση των crypto

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο την επιβολή φόρου υπεραξίας με έναν συντελεστή μεταξύ 15% και 20% στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα, προκειμένου τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί να αναγνωρίζονται, καθώς σήμερα τα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα είναι αόρατα για την Εφορία

Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή όσοι έχουν κερδίσει από την πώληση κρυπτονομισμάτων να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν επισήμως

Αναλυτικότερα, ο νέος νόμος εστιάζει στη:

Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των κρυπτονομισμάτων και των άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Θέσπιση φορολογικού πλαισίου για τη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων, που είναι μια μορφή επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Ανάπτυξη του πλαισίου ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και της καταπολέμησης της χρήσης τους για παράνομες δραστηριότητες.

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη επιβληθεί ή προβλέπεται να επιβληθεί φορολογία στα κρυπτονομίσματα, κυρίως στα κέρδη που προκύπτουν από πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ένα ενιαίο φορολογικό καθεστώς για όλα τα κράτη-μέλη, ωστόσο τα περισσότερα έχουν θεσπίσει σχετικούς νόμους ή προωθούν κανονιστικά πλαίσια.

Στη Γαλλία επιβάλλεται ενιαίος φόρος 30% στα κέρδη από πώληση κρυπτονομισμάτων για ιδιώτες. Στην Ιταλία εφαρμόζεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 26% για κέρδη από cryptos που υπερβαίνουν συγκεκριμένο όριο.

Στην Ισπανία τα κέρδη φορολογούνται με προοδευτικό συντελεστή κεφαλαιουχικών κερδών, περίπου από 19% έως 28%. Στη Δανία τα κέρδη αντιμετωπίζονται ως εισόδημα και φορολογούνται με υψηλούς συντελεστές, ενώ έχουν υπάρξει και προτάσεις για φορολόγηση ακόμη και ανείσπρακτων κερδών.

Στη Σουηδία εφαρμόζεται συντελεστής 30% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα.

Πηγή: ot.gr