Σε μια αποκάλυψη που αναδιατάσσει τα δεδομένα της πρόσφατης σύρραξης στη Μέση Ανατολή προχώρησαν οι Financial Times, αναφέροντας πως η Τεχεράνη απέκτησε μυστικά έναν κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δορυφόρος παρείχε στην αεροδιαστημική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) κρίσιμα δεδομένα στοχοποίησης αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, την ώρα που η Ουάσιγκτον προειδοποιεί το Πεκίνο για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής ενίσχυσης του Ιράν.

Το χρονικό της απόκτησης και η τεχνολογική υποστήριξη

Ο επίμαχος δορυφόρος, με την κωδική ονομασία TEE-01B, φέρεται να κατασκευάστηκε από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co και να τέθηκε υπό τον έλεγχο των IRGC μετά την εκτόξευσή του από την Κίνα. Οι πληροφορίες βασίζονται σε διαρροή ιρανικών στρατιωτικών εγγράφων, στα οποία περιλαμβάνονται λίστες συντεταγμένων με χρονική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και λεπτομερής ανάλυση τροχιάς.

Παράλληλα, η συμφωνία φαίνεται πως προέβλεπε την πρόσβαση των Φρουρών της Επανάστασης σε δίκτυο επίγειων σταθμών της Emposat. Πρόκειται για πάροχο υπηρεσιών δεδομένων με έδρα το Πεκίνο, ο οποίος διαθέτει υποδομές σε Ασία και Λατινική Αμερική, επιτρέποντας στην Τεχεράνη την παρακολούθηση των κινήσεων εμπορικών αερομεταφορών σε εκτεταμένη γεωγραφική κλίμακα.

Οι βάσεις των ΗΠΑ που χτυπήθηκαν

Η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι ο δορυφόρος χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη εικόνων από σημαντικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ τον Μάρτιο, ακριβώς πριν και μετά τα πλήγματα που σημειώθηκαν με drones και πυραύλους. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται:

Σαουδική Αραβία: Η αεροπορική βάση Prince Sultan (εικόνες ελήφθησαν στις 13-15 Μαρτίου, συμπίπτοντας με την επιβεβαίωση του Προέδρου Τραμπ για πλήγματα σε αμερικανικά αεροσκάφη).

Ιορδανία: Η βάση Muwaffaq Salti.

Μπαχρέιν: Τοποθεσίες πλησίον της ναυτικής βάσης του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μανάμα.

Ιράκ: Το αεροδρόμιο της Αρμπίλ.

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ

Αν και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα των εγγράφων, οι εμπλεκόμενοι φορείς τηρούν στάση αναμονής. Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο, η CIA και οι εμπλεκόμενες κινεζικές εταιρείες δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε το Πεκίνο για «σοβαρά προβλήματα» εάν συνεχιστεί ο εφοδιασμός του Ιράν με οπλικά συστήματα, όπως αντιαεροπορικές άμυνες. Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «παραπλανητικά υπονούμενα» και εικασίες εις βάρος της Κίνας, δηλώνοντας την κατηγορηματική της αντίθεση στις κατηγορίες των Financial Times.