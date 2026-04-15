Αχτίδα φωτός φαίνεται ότι υπάρχει στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Την ώρα που ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας στη New York Post τόνισε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης στο Ιράν ενδέχεται να επανεκκινήσουν στο Πακιστάν εντός των επόμενων δύο εικοσιτετραώρων. Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν ο πόλεμος έχει τελειώσει, απάντησε: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Η αισιοδοξία για μια διπλωματική διέξοδο ενισχύεται από πληροφορίες που διακινούν αξιωματούχοι από το Πακιστάν και τις χώρες του Κόλπου, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες προετοιμάζονται για μια άμεση επιστροφή στο Ισλαμαμπάντ.

Παρόλο που ανώτερες ιρανικές πηγές τηρούν μια πιο επιφυλακτική στάση, επισημαίνοντας ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το ακριβές χρονοδιάγραμμα, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να προτρέπει τους εμπλεκόμενους σε εγρήγορση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μια σημαντική εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας από τη Τζόρτζια, επιβεβαίωσε τη στρατηγική πρόθεση του Λευκού Οίκου για την επίτευξη μιας συνολικής και «μεγάλης συμφωνίας», αναγνωρίζοντας ωστόσο το βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης που χωρίζει τις δύο χώρες και καθιστά την άμεση επίλυση των διαφορών μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων τα πυρηνικά

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο για την εξεύρεση κοινού εδάφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταθέσει μια αυστηρή πρόταση για εικοσαετή πλήρη αναστολή των πυρηνικών δραστηριοτήτων και απομάκρυνση κάθε εμπλουτισμένου υλικού από το ιρανικό έδαφος.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αντιπροτείνει μια σημαντικά μικρότερη περίοδο αναστολής, διάρκειας τριών έως πέντε ετών, ενώ παράλληλα θέτει ως απαράβατο όρο την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος επιτείνεται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δεσμευτούν μονομερώς για την άρση των διεθνών περιορισμών, καθώς και από την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού επαλήθευσης από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Ο ναυτικός αποκλεισμός και η επιχειρησιακή κατάσταση

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) αναφέρει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός εφαρμόζεται με αυστηρότητα, με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία να επιτηρούν τις προσβάσεις στα ιρανικά λιμάνια.

Παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πως η ναυσιπλοΐα προς το Ιράν έχει ανακοπεί, δεδομένα από τη διεθνή ναυτιλία υποδεικνύουν ότι ορισμένα πλοία συνεχίζουν να διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει κλειστό για την πλειονότητα των εμπορικών ροών από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Κίνα, η οποία χαρακτήρισε τις αμερικανικές ενέργειες επικίνδυνες, προκαλώντας την απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος επέκρινε τη στάση του Πεκίνου αναφορικά με τη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων.

Τα καμπανάκια από το ΔΝΤ

Οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης είναι ήδη ορατές σε παγκόσμιο επίπεδο, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας εκτεταμένης ύφεσης. Εάν η κρίση επιδεινωθεί και οι τιμές του πετρελαίου παγιωθούν πάνω από το όριο των 100 δολαρίων, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να υποστεί ισχυρό πλήγμα.

Παρά τη μικρή υποχώρηση των τιμών λόγω της διαφαινόμενης διπλωματικής κινητικότητας, οι αναλυτές παραμένουν προβληματισμένοι, εκτιμώντας ότι οι ζημιές στις υποδομές και η συσσώρευση των παραγγελιών θα διατηρήσουν την ενεργειακή αβεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν επιτευχθεί μια άμεση εκεχειρία.