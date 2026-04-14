Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το ΒΗΜΑ αμέσως μετά τη στυγερή δολοφονία του 50χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, καταγράφει τις κινήσεις των δύο ανήλικων δραστών που επιχειρούν να διαφύγουν από το σημείο.

Στο οπτικό υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος, διακρίνονται οι δύο νεαροί να τρέχουν, μπροστά είναι ο 16χρονος συνεργός, ο οποίος μόλις βγαίνει στον δρόμο τραβά την κουκούλα του μπουφάν του, προσπαθώντας να καλύψει τα χαρακτηριστικά του.

Λίγα μέτρα πίσω του ακολουθεί ο 17χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη. Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, ο ίδιος φαίνεται να πετά σε παρακείμενο οικόπεδο το φονικό όπλο, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με το οποίο κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το θύμα δέχθηκε συνολικά 11 μαχαιριές. Την ίδια ώρα, νέες εξελίξεις προκύπτουν στη δικαστική πορεία της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογενείας του θύματος Βασίλη Κωστή, ο 16χρονος συνεργός υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης, μέσω του συνηγόρου του και τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση.