Tο ενδεχόμενο συγχώνευσης με την American Airlines έθεσε σε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ o CEO της United Airlines, Σκοτ ​​Κίρμπι, στα τέλη Φεβρουαρίου εγείροντας την προοπτική συμφωνίας αναμόρφωσης της βιομηχανίας που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

Ο συνδυασμός δύο από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς δικτύου των ΗΠΑ θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη κίνηση ενοποίησης εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, σφίγγοντας περαιτέρω μια εγχώρια αγορά που ήδη κυριαρχείται από τέσσερις παρόμοιου μεγέθους παίκτες, αναφέρει το Reuters.

Συμπεριλαμβανομένων των διεθνών πτήσεων, η United και η American ήταν ήδη οι δύο μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο με βάση τη διαθέσιμη χωρητικότητα το 2025.

Η συνάντηση με τον Τραμπ πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου προς το τέλος μιας προγραμματισμένης συνάντησης στον Λευκό Οίκο για το μέλλον του αεροδρομίου Dulles.

Αυτό συνέβη τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και οδήγησε τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τα ναύλα και τα τέλη για να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος. Ο Κίρμπι υποστήριξε σε αξιωματούχους της κυβέρνησης ότι μια ενιαία αεροπορική εταιρεία θα ήταν ισχυρότερη απέναντι στους διεθνείς ανταγωνιστές, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της United δήλωσε σε ένα φόρουμ τον Σεπτέμβριο ότι τα δύο τρίτα των θέσεων μεγάλων αποστάσεων από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε ξένους αερομεταφορείς, αλλά το 60% των επιβατών είναι Αμερικανοί πολίτες.

Ο σκόπελος των ρυθμιστικών αρχών

Αξιωματούχοι του κλάδου δήλωσαν ότι οι πιθανότητες έγκρισης της συμφωνίας θα ήταν ελάχιστες, επικαλούμενοι πιθανή αντίθεση από συνδικάτα, αντίπαλες αεροπορικές εταιρείες, νομοθέτες και αεροδρόμια, καθώς και ανησυχίες για επικάλυψη δρομολογίων και απώλειες θέσεων εργασίας.

Άτομο κοντά στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με μια τέτοια συγχώνευση, δεδομένου του πιθανού αντίκτυπου στον ανταγωνισμό και στις τιμές των εισιτηρίων σε μια εποχή που η κυβέρνηση έχει ήδη επικεντρωθεί στην αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο.

Ο δικηγόρος αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Σεθ Μπλουμ δήλωσε ότι η συμφωνία είναι απίθανο να ξεπεράσει τα ρυθμιστικά εμπόδια, ακόμη και υπό μια κυβέρνηση Τραμπ που έχει υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση.

Δεν ήταν σαφές εάν η United έχει κάνει κάποια επίσημη προσέγγιση στην American ή εάν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διαδικασία.

Οι μετοχές της American σημείωσαν άνοδο άνω του 5% στις συναλλαγές μετά την συγκεκριμένη αναφορά, ενώ οι μετοχές της United σημείωσαν μικρή μεταβολή.

Υψηλά συγκεντρωμένη αγορά

Η αεροπορική βιομηχανία των ΗΠΑ παρουσιάζει ήδη υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, με την American, την Delta Air Lines, τη United και τη Southwest Airlines να ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων εναέριων μεταφορών, με μερίδιο περίπου 17% η καθεμία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι υπάρχει περιθώριο για ενοποίηση στην αεροπορική βιομηχανία των ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα εξεταστεί στενά για τον αντίκτυπό της στους καταναλωτές.

Ο Γκανές Σιταραμάν, διευθυντής του Vanderbilt Policy Accelerator και συγγραφέας του βιβλίου “Why Flying Is Miserable”, σχολίασε ότι μια συγχώνευση United-American θα μείωνε τον ανταγωνισμό.

«Λιγότερες επιλογές σημαίνουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, περισσότερες χρεώσεις και λιγότερες επιλογές για όποιον θέλει να φτάσει από το σημείο Α στο σημείο Β», είπε.

Η American υπό πίεση

Η American Airlines βρίσκεται υπό πίεση να βελτιώσει την κερδοφορία και να κλείσει το χάσμα με την Delta και την United, αφού τα συνδικάτα νωρίτερα φέτος επέκριναν τη διοίκηση για τις καθυστερημένες αποδόσεις.

Η αεροπορική εταιρεία έχει επισημάνει την ισχυρή ζήτηση για premium εισιτήρια και τα εταιρικά ταξίδια που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη το 2026.

Ο αερομεταφορέας με έδρα το Τέξας έχει επίσης περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμο χρέος, περισσότερο από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές του, μειώνοντας την οικονομική ευελιξία σε μια εποχή υψηλού κόστους καυσίμων.

Η American είναι η μικρότερη από τις τέσσερις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ σε αγοραία αξία, με περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι περίπου 31 δισ. δολ. της United, 19 δισ. δολ. της Southwest και 44 δισ. δολ. της Delta.

Η United έχει υιοθετήσει αισιόδοξο τόνο καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων δοκιμάζουν τον κλάδο, με τον Κίρμπι να λέει τον περασμένο μήνα ότι ένα παρατεταμένο σοκ κόστους θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για ισχυρότερες αεροπορικές εταιρείες να κερδίσουν έδαφος, καθώς οι ασθενέστεροι ανταγωνιστές δυσκολεύονται.

Ο Κίρμπι ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της American Airlines από το 2013 έως το 2016, στο παρελθόν έχει υποβαθμίσει την ελκυστικότητα των μεγάλων εξαγορών.

