Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον έλεγχο και τις διορθώσεις περίπου 1,5 εκατομμυρίων προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, καθώς την Πέμπτη 16 Απριλίου η ΑΑΔΕ, προχωράει στην οριστική υποβολή τους.

Τις ώρες που απομένουν, πριν η ΑΑΔΕ πατήσει το «κουμπί», μισθωτοί και συνταξιούχοι μπορούν ακόμα να ελέγξουν τα βασικά πεδία που κρύβουν «παγίδες», όπως για παράδειγμα, τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών αποδοχών και των προσυμπληρωμένων στοιχείων, οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου και εν τέλει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα, πρέπει να ελεγχθούν τυχόν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως ενοίκια ή άλλες αμοιβές, οι οποίες δεν αποκλείεται να μην έχουν καταγραφεί πλήρως ή να απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Προσοχή και στις ηλεκτρονικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος, καθώς η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, μπορεί να αυξήσει τον τον φόρο, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο των σχετικών στοιχείων και την επιβεβαίωση ότι αποτυπώνονται σωστά στη δήλωση.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα στοιχεία που σχετίζονται με κοινωνικές παροχές και επιδόματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με το δηλωθέν εισόδημα.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν «κλειδώσει» η φορολογική δήλωση

Το ύψος του εισοδήματος, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για τον φόρο που παρακρατήθηκε, μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ», κατά περίπτωση. Προσοχή, οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις, θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ, με βάση το οποίο θα αλλάξουν τα προσυμπληρωμένα ποσά.

Εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα, αποζημιώσεις ή άλλες πηγές πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά. Λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος εκκαθάριση φόρου, ακόμη και όταν ο φορολογούμενος θεωρεί ότι όλα έχουν συμπληρωθεί σωστά.

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καθώς, αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Για παράδειγμα, αν λείπουν αποδείξεις ύψους 2.000, ο έξτρα φόρος ανέρχεται σε 440 ευρώ. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και ο φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) για να τα προσκομίσουν στην εφορία, σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς σε περίπτωση που το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, μολονότι από φέτος είναι κουρεμένα κατά 30%, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο, αφού η εφορία θα υπολογίσει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα. Ωστόσο μπορούν να καλύψουν την διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα) εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, κέρδη από τυχερά παιχνίδια που έλαβαν το 2025, εφόσον αυτά αποδεικνύονται από δηλώσεις, αποδείξεις και παραστατικά

Οι κωδικοί για τα προστατευόμενα τέκνα, που μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου, από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Σε 8 δόσεις ο φόρος

Σε ότι αφορά την πληρωμή του φόρου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η οφειλή αποπληρώνεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 4%, εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Πηγή: OT.gr