Σε μια ημέρα με ισχυρό συμβολισμό, η Αθήνα έστειλε το δικό της μήνυμα αλληλεγγύης. Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), διοργάνωσε και φέτος το καθιερωμένο «Γεύμα Αγάπης» για άστεγους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες, την Κυριακή του Πάσχα, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ.

Η δράση συγκέντρωσε εργαζόμενους του Δήμου, εθελοντές και συνεργαζόμενους φορείς, οι οποίοι συνέβαλαν ώστε το εορταστικό τραπέζι να φτάσει σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη, προσφέροντας όχι μόνο φαγητό αλλά και μια αίσθηση φροντίδας και ανθρώπινης επαφής.

Χάρης Δούκας: «Κανείς δεν είναι μόνος στην πόλη μας»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι η πόλη «ανοίγει την αγκαλιά της» σε μια ημέρα που η ελπίδα και η προσφορά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Όπως ανέφερε, το «Γεύμα Αγάπης» αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής μέριμνας, που ενισχύει την αξιοπρέπεια και τη συνοχή της κοινωνίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πόλη δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Νίκος Χρυσόγελος: «Καθημερινή πράξη στήριξης στους ευάλωτους»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Νίκος Χρυσόγελος, σημείωσε ότι η στήριξη των ευπαθών ομάδων αποτελεί διαρκή προτεραιότητα. Το πασχαλινό γεύμα, όπως ανέφερε, είναι η κορύφωση μιας συντονισμένης προσπάθειας που εξελίσσεται σε καθημερινή βάση, με στόχο να ενισχυθούν χιλιάδες συμπολίτες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Παραδοσιακό τραπέζι με πλήρεις μερίδες για όλους

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν συνολικά 1.300 πλήρεις μερίδες φαγητού. Το μενού περιλάμβανε αρνί με πατάτες φούρνου, σαλάτα εποχής, φρούτα, τσουρέκι, κόκκινα αυγά και αναψυκτικά, συνθέτοντας ένα παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι.

Μέρος των γευμάτων διανεμήθηκε και σε δομές φιλοξενίας της πόλης, όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, η Εστία των Αθηνών, το My Athens, οι Γιατροί του Κόσμου και η Equal Society, ενισχύοντας το δίκτυο κοινωνικής προστασίας της πρωτεύουσας.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα: Πρώτη φορά με βιώσιμες πρακτικές

Η φετινή διοργάνωση συνοδεύτηκε και από ένα σαφές περιβαλλοντικό μήνυμα. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες και σακούλες μεταφοράς, ξύλινα μαχαιροπίρουνα, καθώς και κάδοι κομποστοποίησης και ανακύκλωσης, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δράσης.

Στήριξη από επιχειρήσεις και φορείς

Το εορταστικό γεύμα αποτέλεσε προσφορά της Lidl Hellas, ενώ τη διοργάνωση υποστήριξαν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Δημοτική Αστυνομία και η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή δεκάδων φορέων, επιχειρήσεων, σχολείων και οργανώσεων, που μέσω δωρεών και προσφορών ενίσχυσαν το έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. κατά την πασχαλινή περίοδο.

Ένα δίκτυο αλληλεγγύης που ξεπερνά τις γιορτές

Η ανταπόκριση της κοινωνίας επιβεβαιώνει ότι η αλληλεγγύη στην Αθήνα δεν περιορίζεται σε συμβολικές κινήσεις, αλλά συνιστά μια διαρκή συλλογική προσπάθεια. Το «Γεύμα Αγάπης» αποτελεί μια χαρακτηριστική στιγμή αυτής της κινητοποίησης, υπενθυμίζοντας ότι η κοινωνική συνοχή οικοδομείται μέσα από καθημερινές πράξεις στήριξης και συμμετοχής.