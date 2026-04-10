Πριν πολύ καιρό, σας είχα ενημερώσει για μία συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιριών του εξωτερικού με την αμερικανίδα Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σχετικά με τις υπέρογκες επιστροφές (clawback) για μία κατηγορία φαρμάκων τα οποία εξετάζουν να αποσύρουν από την ελληνική αγορά καθώς δεν τους συμφέρει η διάθεσή τους.

Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, το θέμα είναι σοβαρό γιατί αφορά μεταξύ άλλων την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Σας είχα πει επίσης, αναφέρει ο Βηματοδότης, ότι η πρέσβειρα είχε εξοργιστεί με την ενημέρωση που παρασχέθηκε και είχε πει σε εκείνη την κλειστή σύσκεψη ότι « αυτό είναι πειρατεία» και ότι θα έβαζε του υπευθύνους στη θέση τους. Η στήλη επίσης σας είχε πληροφορήσει ότι είχε προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τους υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Τελικά το ραντεβού αυτό έγινε στην πρεσβευτική κατοικία προ ημερών με την συμμετοχή εκπροσώπων πολύ μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών μελών του ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, σημειώνει ο Βηματοδότης. Δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση, ειρωνείες, ακόμα και απειλές κυρίως από τους υπουργούς προς τους «φαρμακάδες», όπως τους λένε.

Τελικά, συμφωνήθηκαν κάποιες παρεμβάσεις και μένει να δούμε αν θα υπάρξει εξομάλυνση. Ξαναλέω όμως, αυτό που ενδιαφέρει, σύμφωνα με υπουργούς, είναι να έχουν οι Έλληνες ασθενείς ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές, όπως και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι.