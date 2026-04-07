Μια υπόθεση που γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, εξελίσσεται στην Παλλήνη, όπου ένας 49χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε χαντάκι, δεμένος στον λαιμό με δύο δεματικά καλωδίων. Δίπλα του εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο απευθύνεται με λόγια αγάπης στη σύζυγο και τον αδελφό του, στοιχείο που οδηγεί τις Αρχές προς το σενάριο της αυτοχειρίας. Ωστόσο, τα δεδομένα μόνο ξεκάθαρα δεν είναι: οι κακώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα του, αλλά και ο ασυνήθιστος τρόπος θανάτου, περιπλέκουν την εικόνα και κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ, αναζητώντας απαντήσεις μέσα από καταθέσεις, ευρήματα και τη νεκροτομή που αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Το σημείωμα που «δείχνει» αυτοχειρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιδιόχειρο σημείωμα, με αποδέκτες τη σύζυγο και τον αδελφό του, ο 49χρονος εξέφραζε την αγάπη του προς εκείνα τα πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το σημείωμα και προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίησή του.

Ποιος ήταν ο 49χρονος

Πρόκειται για Έλληνα, γεννημένο το 1977, με τις Αρχές να καταφέρνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αντιμετώπιζε προβλήματα το τελευταίο διάστημα.

Το μακάβριο εύρημα στο χαντάκι

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χαντάκι, κοντά σε παιδική χαρά, στη συμβολή των οδών Λεονταρίου και 541 π.Χ. στην Παλλήνη. Την αστυνομία ειδοποίησε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος αρχικά νόμιζε ότι ο άνδρας ήταν αναίσθητος.

Λίγη ώρα αργότερα, επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής.

Τα tie-wrap και οι «σκιές» στην υπόθεση

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ο 49χρονος, καθώς είχε δεθεί στον λαιμό με δύο tie-wrap σε αντίθετη φορά. Το εύρημα αυτό οδηγεί σε εκτίμηση αυτοχειρίας, ωστόσο δεν αποκλείονται άλλα ενδεχόμενα.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία, εκτιμά πως πρόκειται πιθανότατα για αυτοκτονία, ωστόσο εντόπισε και κακώσεις που δε συνάδουν απόλυτα με αυτό το σενάριο.

Αναμένεται η νεκροτομή

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Η νεκροτομή που ακολουθεί, αναμένεται να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει.