Πλήγμα στην εικόνα της κυβέρνησης καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco, με τους πολίτες να δηλώνουν δυσαρεστημένοι και τη Νέα Δημοκρατία να χάνει έδαφος λόγω των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ είναι στο 23,8% (-1,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας), το ΠαΣοΚ 12% (+1,2%), η Ελληνική Λύση 8,6%, το ΚΚΕ 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,6%, η Φωνή Λογικής 3%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,5%, η Νέα Αριστερά 1,1%, οι Δημοκράτες-ΠΚ 1%, «Άλλο Κόμμα» 8,8%, «Δεν έχω αποφασίσει» 18,6%.

Για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο

Θετικά βλέπει την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο το 68%, με ένα 22% να την κρίνει αρνητικά. Στο 10% η απάντηση «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Δυσαρέσκεια για την απόδοση της κυβέρνησης

Επτά στους 10, συγκεκριμένα το 74%, δηλώνει ότι «η κυβέρνηση δεν κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες» του.

Παράλληλα, το 52% αναφέρει ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο με την απόδοση της κυβέρνησης, το 28% δηλώνει ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο και το 19% «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένο.

«Αναποτελεσματικότητα» απαντάει το 66% ως τη λέξη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση, ενώ τη λέξη «Συγκάλυψη» επιλέγει το 73%.

Για το κόμμα Καρυστιανού

Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το κίνημα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού, το 5% δηλώνει «πολύ» πιθανό, το 10% «αρκετά», το 15%, «λίγο», το 59% «καθόλου» πιθανό.

Για την δίκη των Τεμπών