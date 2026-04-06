Περίσκεψη, απορίες και προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των κυβερνητικών βουλευτών αναφορικά με την πρωθυπουργική εξαγγελία για ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σε μια κυβέρνηση όπου αφθονούν οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί προκαλώντας εδώ και καιρό ένα εμφανές ψυχολογικό χάσμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και την Κοινοβουλευτική Ομάδα, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργεί έντονες συζητήσεις στην Βουλή και ερωτηματικά.

Ταυτόχρονα, πυροδοτεί τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για «συνταγματική φακιρική».

Βουλευτές σε αμηχανία: Πώς το ασυμβίβαστο δημιουργεί δυο ταχύτητες

Ο προβληματισμός που διατυπώνεται από κάποιους «γαλάζιους» είναι ότι ενδέχεται το ασυμβίβαστο να δημιουργήσει «δυο ταχύτητες»: τους υπουργούς που θα εισηγούνται τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τους βουλευτές που θα καλούνται να τις ψηφίζουν εν είδει «διεκπεραιωτών», ή «αχθοφόρων», όπως διερωτώντο κάποιοι μάλλον επιφυλακτικοί.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπως έλεγε κάποιος προφανώς καθ’ υπερβολή, «δεν θα υπάρχει …δεδηλωμένη, αφού ο βουλευτής θα ψηφίζει “υπό όρους” εφόσον κρίνει ότι αυτά που ήθελε συμπεριλήφθηκαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο».

Όπως και να έχει, οι βουλευτές «ψάχνονται» και προσπαθούν να «διαβάσουν» το νόημα της εξαγγελίας, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, έγκειται στο ότι «μιλάμε για αναστολή βουλευτική ιδιότητας για όποιον επιλέγεται ως υπουργός», δηλαδή, για όσο διάστημα θα είναι κάποιος υπουργός δεν θα είναι βουλευτής, ενώ όταν θα γίνεται ανασχηματισμός «θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή και θα μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος».

Τι προβλέπει το Σύνταγμα, ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος, τα μοναδικά μέχρι σήμερα ασυμβίβαστα του βουλευτή περιλαμβάνουν τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:

α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.

β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.

γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.

ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου.

Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό, ενώ με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές.

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

Οι βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων.

Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.

«Χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση» – Τι λένε οι συνταγματολόγοι

Συνταγματολόγοι με τους οποίους μίλησε το «Βήμα» σημείωναν «πως δεν το συζητάμε ότι χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για το ασυμβίβαστο»

Εν τω μεταξύ, σφοδρές επικρίσεις διατυπώνονται εκ μέρους του ΠαΣοΚ το οποίο, δια στόματος του Παναγιώτη Δουδωνή, χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό «συνταγματικό φακίρη». Όπως είπε, «δεν είναι ασυμβίβαστο αυτό που εισηγείστε· είναι ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός του ρουσφετιού».

«Λέει ότι, όταν κάποιος θα γίνεται υπουργός και είναι βουλευτής, θα αντικαθίσταται αυτομάτως από τον πρώτο επιλαχόντα. Άρα, θα αυξάνεται ο ανταγωνισμός για τα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας και, όταν θα παύει να είναι υπουργός, θα επανέρχεται ως βουλευτής. Δηλαδή θα κατεβαίνει κανονικότατα ως βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Άρα, ό,τι ρουσφέτι έχει κάνει ο υπουργός θα χρησιμοποιείται —και θα έχει ανέβει και το επίπεδο του ρουσφετιού γιατί θα είναι βουλευτής και ο αναπληρωματικός του, ο επιλαχών. Οπότε θα πηγαίνει στο Θεό το ρουσφέτι!», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως «να βαφτίζετε “ασυμβίβαστο” τον ρουσφετολογικό ανταγωνισμό επιλαχόντων και Υπουργού… νομίζω ότι είναι η «αόρατος χειρ» της ρουσφετολογικής αγοράς.