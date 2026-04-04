Με την ευχή να είναι «καλορίζικοι» από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευάγγελος Τουρνάς και Μακάριος Λαζαρίδης ορκίστηκαν υπουργοί και υφυπουργοί στον απόηχο των εξελίξεων μετά τις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η τελετή του θρησκευτικού όρκου διήρκησε λίγα λεπτά, ενώ παρόντες ήταν και οι οικογένειες των πολιτικών.

Οι τρεις πολιτικοί συζητούσαν για αρκετή ώρα μεταξύ τους σε καλό κλίμα. «Είναι μια νέα αποστολή, προχωράμε» έλεγε μεταξύ άλλων ένας από τους υπουργούς. Από τους πρώτους που έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν ο κ. Λαζαρίδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τους υπουργούς ενώ μίλησε με τα καλύτερα για τους ίδιους. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε τη μαχητικότητά τους.

Η έλευση

Λίγο πριν τις 10:00 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μαργαρίτης Σχοινάς. «Δουλειά μόνο» ήταν η λιτή δήλωσή του.

O Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι «τώρα είναι η ώρα ευθύνης» και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

«Θα δώσουμε τέλος στην παθογένεια» τόνισε έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Στο Προεδρικό Μέγαρο μπήκε λίγο μετά τις 11:00 και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Φωτογραφίες από την έλευση και την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης

Τελετές παράδοσης – παραλαβής

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σχοινάς: Από «υπουργείο πληρωμών», εφαλτήριο

Πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η τελετή παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του απερχομένου υπουργού Κώστα Τσιάρα και του νέου υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτός του Γιάννη Ανδριανού που παραμένει, αναλαμβάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης στη θέση του Χρήστου Κέλλα.

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε δηλώσεις του έθεσε ως στόχο τη «συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας» ενεργοποιώντας «κάθε εργαλείο, κάθε πόρο και κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Αναλυτικά ο Μαραγαρίτης Σχοινάς δήλωσε:

«Έρχομαι μαζί με τον Μακάριο τον Λαζαρίδη να πατήσουμε πάνω σε αυτό το γερό σανίδι που έχτισαν οι προκάτοχοί μας. Ένα σανίδι απαραίτητο για τα επόμενα βήματα, για τα όποια επόμενα βήματα. Η ευθύνη θα είναι δική μας.

Το πρώτο από αυτά τα βήματα είναι φυσικά να ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσουμε Το νέο σύστημα πληρωμών, ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε και όπως δεσμευτήκαμε με την.

Πολύτιμη συνεργασία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του προέδρου της Αρχής, του Γιώργου του Πιτσιλή.

Νομίζω ότι αυτό είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων.

Δίπλα σ αυτό, επόμενο βήμα είναι να δοθούν λύσεις επαρκείς, ικανοποιητικές, που θα σέβονται τις αρχές της προάσπισης της δημόσιας υγείας των πολιτών και φυσικά την τήρηση του νόμου στην ελληνική κτηνοτροφία για τις επιδοτήσεις.

Εδώ ο Μακάριος θα έχει τον ιδιαίτερο λόγο και την ιδιαίτερη ευθύνη να διαχειριστεί αυτό το ολοένα και πιο απαιτητικό σύνθετο πρόβλημα.

Το δεύτερο βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε πόρο και κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.

Η συγκυρία είναι καλή. Οι πλανήτες στοιχίζονται στη σωστή τροχιά.

Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την περίοδο 2028-2034. Και βρισκόμαστε στην περίοδο η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ακουμπήσει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αποφασιστούν οι νέοι κανονισμοί βάσει των οποίων θα διατεθούν οι νέοι πόροι.

Είναι μια μεγάλη λοιπόν ευκαιρία αυτή η συγκυρία, όπως σωστά το είπε ο πρωθυπουργός, να πάψει αυτό το υπουργείο να είναι απλώς ένα υπουργείο Πληρωμών, αλλά να γίνει το εφαλτήριο, ο καταλύτης για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα».

Τσιάρας: Θα μπορέσεις μαζί με τους υφυπουργούς να δώσεις λύσεις

Ο απερχόμενος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε τον Μαργαρίτη Σχοινά, έναν άνθρωπο με ευρωπαίκή τεχνοκρατική γνώση και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου θα δώσει «κατευθύνσεις στα πολλά και μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον ελληνικό πρωτογενή τομέα»

Ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Έρχεται ένας άνθρωπος με ευρωπαϊκή τεχνοκρατική γνώση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το μέγιστο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα μεταφέρεται κυρίως σε ένα πεδίο που αφορά στον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφενός μεν θα αξιοποιήσει το νέο προγραμματικό πλαίσιο, τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά βεβαίως και θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία εμφατικά τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για αυτό και πιστεύω, αγαπητέ Μαργαρίτη, ότι η παρουσία σου εδώ θα δώσει πραγματικά μια την κατεύθυνση που χρειάζεται ο ελληνικός πρωτογενής τομέας και θα μπορέσεις και εσύ μαζί με τους δύο υφυπουργούς, με τον Γιάννη Ανδριανό, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, με τη δική σας παρουσία και το δικό σας στίγμα να δώσετε λύσεις, να δώσετε απαντήσεις, να δώσετε κατευθύνσεις στα πολλά και μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον ελληνικό πρωτογενή τομέα».

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Τουρνάς: Ως μια γροθιά θα δώσουμε τον αγώνα

Πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η τελετή παράδοσης και παραλαβής του απερχομένου Γιάννη Κεφαλογιάννη και του νέου υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, που είχε διατελέσει παλαιότερα υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο. Στη θέση του υφυπουργού παραμένει ο Κώστας Κατσαφάδος.

Αναλυτικά η δήλωση του Ευάγγελου Τουρνά:

«Χαιρέτησα πριν από πέντε μήνες.

Η ζωή μας κύκλους κάνει και μας ξαναφέρνει στο ίδιο σταυροδρόμι.

Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριε Αρχηγέ, Στρατηγοί μου, Αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όλων των κατηγοριών.

Αγαπητοί φίλοι, προσκεκλημένοι, κύριοι καθηγητές.

Θα ήθελα να ξεκινήσω.

Πρώτα από όλα νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα.

Και μου έδειξε την εκτίμησή του, αναθέτοντάς μου αυτή την κρίσιμη αποστολή, αυτό το πολύ κρίσιμο και νευραλγικό πόστο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Και αυτό με γεμίζει με επιπλέον ευθύνη και με την τεράστια προσπάθεια που θα πρέπει προσωπικά να καταβάλω και όλοι μαζί ως μια γροθιά να προσπαθήσουμε για την επιτυχία αυτής της αποστολής που μας ανατίθεται.

Και πάνω σε αυτό έχω σκοπό με αυτό τον τρόπο να δουλέψουμε όλοι μαζί σε συνεργασία με τις πόρτες ανοιχτές, να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε καθημερινά, να ανιχνεύουμε που μπορεί να είναι η απειλή από την κλιματική κρίση, από τις αλλαγές, από τη μετάλλαξη που έχει κάθε τόσο, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γεγονότα προληπτικά, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά.

Ήδη, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, έχουμε έναν μηχανισμό που είναι στο πλέον ώριμο στάδιο του έχει ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με ανθρώπινο δυναμικό και θα επιταχύνουμε και τις διαδικασίες για να προσληφθούν και οι επόμενοι εξακόσιοι, έτσι ώστε να τους έχουμε στη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται και με τα μέσα, με τα οχήματα, με τα εναέρια μέσα, με όλα αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα από το πρόγραμμα, το πρόγραμμα γης.

Και βέβαια έχουμε και εδώ την ευθύνη.

Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να είμαστε να παρακολουθήσουμε από κοντά την ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, τα οποία μας είναι τόσο απαραίτητα.

Βέβαια υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, το οποίο το συμπληρώσατε.

Όσον αφορά το δόγμα, το επιχειρησιακό δόγμα και όσον αφορά τα επιχειρησιακά σχέδια πάνω στα οποία θα πατήσουμε για να δουλέψουμε.

Πράγματι, έχουμε έναν ισχυρό μηχανισμό που πλαισιώνεται από όλους τους φορείς της Πολιτικής Προστασίας, από τους την πολιτική προστασία των Περιφερειών και των Δήμων, ιδιαίτερα των Δήμων και βέβαια από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δουλεύουμε πια μαζί.

Έχει γίνει κουλτούρα πλέον.

Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε και επαναφέραμε τις δυνάμεις της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φαινομένων.

Όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε.

Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε και πλαισιωμένοι από τους εθελοντές μας, που και αυτοί σε αυτόν τον τομέα έγινε μια σημαντική προσπάθεια και είμαστε κοντά τους.

Τους ενισχύουμε και θα συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε γιατί αποτελεί μια πρόσθετη, έναν πολλαπλασιαστή ισχύος.

Άρα λοιπόν, όλοι μαζί, ως μια γροθιά θα δώσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια για να έχουμε την επιτυχία.

Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω πως πιστεύω στην ενότητα διοικήσεως και την ενότητα της προσπάθειας. Είναι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηριχθούμε.

Όλοι μαζί λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την επιτυχία. Και η επιτυχία δεν είναι ευχή, πρέπει να είναι επιλογή.

Άρα λοιπόν, όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα και το φετινό καλοκαίρι, όπως και πέρυσι, μέρα και νύκτα, όποτε χρειάστηκε, ακόμα καλύτερα για να έχουμε καλά αποτελέσματα, να έχουμε μια καλή αντιπυρική.

Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για το έργο που κάνετε και είμαι πραγματικά συγκινημένος γιατί βρίσκομαι σε αυτή την θέση να σας αποχαιρετώ όπως κάνατε εσείς πριν από πέντε μήνες.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο το οποίο επιτελέσατε, για την προσπάθεια που κάνατε, για το ότι πήγατε πραγματικά τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας ένα βήμα πιο πέρα».

Κεφαλογιάννης: Φεύγοντας νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση

Αναλυτικά ο Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Κατ’ αρχάς θα ξεκινήσω ότι είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση που παραδίδω σε έναν αγαπητό φίλο και συνεργάτη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο την περσινή, τον Ευάγγελο Τουρνά. Έναν άνθρωπο που ούτως ή άλλως γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο.

Έχει μια τεράστια εμπειρία και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η αντιπυρική περίοδος.

Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στην ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και δη τα επιχειρησιακά.

Επιτρέψτε μου να πω ότι φεύγοντας νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς αφήνω ένα Πυροσβεστικό Σώμα πιο ισχυρό από ποτέ και αναφέρομαι και στο θεσμικό πλαίσιο και στην ανθρώπινη ενίσχυση στην οποία υπήρξε τους τελευταίους 13 μήνες, αλλά και την ενίσχυση στα μέσα τόσο εναέρια όσο και επίγεια.

Θυμίζω ότι πριν από 13 μήνες, όταν ο Πρωθυπουργός -και θα ήθελα με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω πραγματικά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε- μου ανέθεσε την ηγεσία του Υπουργείου.

Ήμασταν μπροστά στην επικείμενη τότε αντιπυρική περίοδο. Έπρεπε να τρέξει πολύ γρήγορα ένας διαγωνισμός για τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες.

Μια κρίσιμη ενίσχυση για το Πυροσβεστικό Σώμα και από πέρυσι μέχρι φέτος με τις προσλήψεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται ήδη για την φετινή περίοδο, θα είμαστε και 1.000 παραπάνω άτομα.

Συνεπώς, φέτος θα έχουμε την χαρά ως Πυροσβεστικό Σώμα να επιχειρούν 18.800 γυναίκες και άντρες στο Πυροσβεστικό Σώμα σε όλες τις κατηγορίες. Και θα ήθελα με την ευκαιρία πραγματικά να ευχαριστήσω όλους, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, πυροσβέστες, εποχικούς, εθελοντές, πυροσβέστες, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, γιατί πραγματικά ο καθένας και η καθεμία δίνει τον καλύτερο εαυτό».