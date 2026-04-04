Στις 4 Απριλίου 1975, οι νεαροί τότε προγραμματιστές Μπιλ Γκέιτς και Πόλ Άλεν ιδρύουν τη Microsoft, μια μικρή εταιρεία με φιλόδοξο στόχο την ανάπτυξη λογισμικού για τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές.

Περισσότερα από πενήντα χρόνια αργότερα, η Microsoft έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, επηρεάζοντας καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία.

Σήμερα, η εταιρεία εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως μέσω της συνεργασίας της με την OpenAI.

Τα πρώτα βήματα μιας μικρής εταιρείας

«ΤΟ ΒΗΜΑ» της 15ης Ιανουαρίου 2000 κατέγραφε ήδη τη «μυθιστορηματική» ιστορία της Microsoft μέσα από ένα συνοπτικό χρονολόγιο:

«1975: Η δημιουργία της Microsoft είναι γεγονός. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της έχει έσοδα 16 χιλιάδων δολαρίων και… τρεις εργαζόμενους, από τους οποίους οι δύο είναι και τα ιδρυτικά στελέχη της: ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν. Ακόμη και με τρία άτομα, ωστόσο, η εταιρεία δημιουργεί τη “γλώσσα” Basic για τον υπολογιστή Altair».

Η δεκαετία του ’70 κλείνει με τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης. Η εταιρεία αποκτά επίσημη μορφή και επεκτείνεται εκτός ΗΠΑ:

«1977: Μόλις το 1977, ωστόσο, η Microsoft λαμβάνει και την επίσημη μορφή της, ως συνεταιρισμός ανάμεσα στους Γκέιτς και Άλεν. Η εταιρεία πωλεί τη γλώσσα Basic στην Apple.

1978: Οι πωλήσεις της εταιρείας ξεπερνούν για πρώτη χρονιά το 1 εκατ. δολάρια.

1979: Η Microsoft περνά τον Ατλαντικό. Επίσημος αντιπρόσωπός της στην Ευρώπη, η Vector International».

Η επόμενη δεκαετία θα αποδειχθεί καθοριστική:

«1980: Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας προστίθεται ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Στιβ Μπάλμερ»

Η φωτογραφία του αιώνα

Ένα χρόνο αργότερα, το 1981, οι δύο ιδρυτές απαθανατίζονται σε μια εικόνα που σήμερα μοιάζει σχεδόν ιστορικό ντοκουμέντο.

«ΤΟ ΒΗΜΑ» της 2ας Ιανουαρίου 2000, δημοσιεύει την φωτογραφία, μεταξύ άλλων, σε αφιέρωμα με τον τίτλο «Οι φωτογραφίες του 20ου αιώνα»:

«Το 1981, στην Ουάσιγκτον, οι νεαροί τότε ιδρυτές της εταιρείας Microsoft, Μπιλ Γκέιτς (αριστερά στη φωτογραφία) και Πολ Άλεν (δεξιά), φωτογραφίζονται στα τότε μικρά γραφεία της επιχείρησής τους στο Μπελβί της Ουάσιγκτον. Πίσω τους διακρίνονται μεγάλοι προσωπικοί υπολογιστές σε μέγεθος ψυγείου και ράφια με μπομπίνες μαγνητοταινιών.

»Ο κ. Γκέιτς, φοιτητής ακόμη στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, δημιούργησε μαζί με τον κ. Αλεν τη Microsoft, η οποία επρόκειτο να γίνει η μεγαλύτερη σε αξία εταιρεία στον κόσμο. Το 1981 η Microsoft διέθετε 85 άτομα προσωπικό».

Η καθοριστική δεκαετία

Δύο χρόνια μετά, η Microsoft περνά από τα πρώτα της προϊόντα σε εκείνο που θα καθορίσει την ταυτότητά της:

«1983: Η Microsoft ανακοινώνει τη δημιουργία του προϊόντος με το οποίο έκτοτε ταυτίστηκε το όνομά της, τα Microsoft Windows, τα οποία αποτελούν τη φιλική προς τον χρήστη επέκταση του λειτουργικού προγράμματος DOS. Θυγατρικές της εταιρείας ανοίγουν στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία».

Αυτή είναι μια δεκαετία κυριαρχίας για την εταιρεία. Εισάγεται στο χρηματιστήριο, ξεπερνά ανταγωνιστές και εκτοξεύει τα έσοδά της:

«1985: Η πρώτη δεκαετία της εταιρείας εορτάζεται με πωλήσεις ύψους 140 εκατ. δολαρίων. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν ήδη λειτουργικά συστήματα, γλώσσες υπολογιστών, εφαρμογές για επιχειρήσεις, hardware, αλλά και βιβλία που καθοδηγούν στον υπέροχο νέο κόσμο…

1986: Η Microsoft εισάγεται στο χρηματιστήριο. Κατά την πρώτη δημόσια προσφορά της, η εταιρεία συγκέντρωσε 61 εκατ. δολάρια.

1988: Η Microsoft ξεπερνά τη Lotus και γίνεται η μεγαλύτερη εταιρεία πώλησης λειτουργικών προγραμμάτων και εφαρμογών στον κόσμο.

1990: Την ίδια ώρα που τα έσοδα της εταιρείας ξεπερνούν για πρώτη φορά το 1 δισ. δολάρια, ο κ. Γκέιτς περιγράφει το όραμά του για το μέλλον στην έκθεση COMDEX».

Ο «κύριος Software» και το όραμα

Ο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» της 16ης Οκτωβρίου 1991, αναφερόταν στον Μπιλ Γκέιτς ως «Ο κύριος Software που έχει κάνει τους γίγαντες των κομπιούτερ – την ΙΒΜ και την Apple – να φοβούνται την κάθε του κίνηση.

»Ο Γουίλιαμ Γκέιτς ο 3ος είναι ο Κύριος Software σε ηλικία 38 χρόνων. Τελευταία του εφεύρεση, τα PC “πολυμέσων” (multimedia), που τα κάνουν όλα – ή σχεδόν όλα […]

»Η Microsoft ειδικεύεται σε κάτι που δεν μπορούν να παράγουν οι ανταγωνιστές της: στο software. Με πωλήσεις των οποίων η αξία ξεπερνά τα 4,5 δισ. δολάρια, ο Γκέιτς ελέγχει ασφυκτικά την αγορά και κάνει τους παλαιούς κυρίαρχους να μετέρχονται όλα τα μέσα για να τον εξοντώσουν».

Το ίδιο δημοσίευμα καταγράφει και το όραμα που είχε διατυπώσει ήδη από το 1975:

«Ο Γκέιτς το 1975 – μία εξαετία προτού ρίξει στην αγορά τον πρώτο PC η ΙΒΜ – έγραφε στις σημειώσεις του: “Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα είδος κομπιούτερ, το οποίο να υπάρχει σε κάθε γραφείο και σε κάθε σπίτι”.

»Σήμερα, και αφού ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια στην έρευνα […] παράγει τους υπολογιστές “πολυμέσων” (multimedia) – ένα μικρό θαύμα της ψηφιακής τεχνολογίας. Κινούμενες και σταθερές εικόνες, ήχος και κείμενο συγκεντρώνονται στο ίδιο PC, που μπορεί να κρατηθεί υπό μάλης, να μεταφερθεί εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις ή να τοποθετηθεί αμέσως, όπου επιθυμεί ο χρήστης.

Η παγκόσμια κυριαρχία

Η δεκαετία του ’90 σφραγίζεται από την καθολική επικράτηση των Windows και τη μαζική διάδοση των προσωπικών υπολογιστών:

«1993: Οι χρήστες του λειτουργικού προγράμματος των Windows ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια, κάνοντας το προϊόν το πιο δημοφιλές του είδους στον κόσμο.

1995: Τα 20ά γενέθλιά της εταιρείας σημαδεύονται από την κυκλοφορία του προϊόντος Microsoft Windows 95, το οποίο πωλεί 1 εκατομμύριο κομμάτια μέσα στις τέσσερις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του.

1997: Με έσοδα που ξεπερνούν τα 11 δισ. δολάρια, η εταιρεία προσελκύει για πρώτη φορά την προσοχή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τις μονοπωλιακές πρακτικές της».

Στο τέλος της χιλιετίας, η Microsoft φτάνει στο απόγειο της ισχύος της:

«1999: Η Microsoft γίνεται η πρώτη εταιρεία της οποίας η κεφαλαιακή αξία αγγίζει τα 500 δισ. δολάρια. Η δεκαετία του ’90, εξάλλου, χαρακτηρίζεται από τους κκ. Γκέιτς και Μπάλμερ ως “η δεκαετία των εφαρμογών”».

Το 2000 σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Ο Μπιλ Γκέιτς αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έχοντας ήδη μετατρέψει μια μικρή startup σε παγκόσμιο γίγαντα:

«2000: Εικοσιπέντε χρόνια μετά – και με τον φόβο της διάλυσης της εταιρείας – ο ιδρυτής της Microsoft κ. Μπιλ Γκέιτς αποσύρεται από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου υπέρ του κ. Στιβ Μπάλμερ. Στην πορεία, βέβαια, έχει γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, με προσωπική περιουσία ύψους 100 δισ. δολαρίων, και η Microsoft η εταιρεία με τους περισσότερους εκατομμυριούχους εργαζόμενους στον κόσμο!».

Από τότε μέχρι σήμερα, η ιστορία της Microsoft συνεχίζει να γράφεται, καθώς δεν έπαψε να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές συνθήκες, διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιομηχανία.

Η πορεία της εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό, την ίδια την εξέλιξη της ψηφιακής εποχής.