Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν «κανονικές» μέρες στο χωριό Λεύκαρα στην Κύπρο, αναφέρει η Stuttgarter Nachrichten, η οποία φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ από την Κύπρο στην ιστοσελίδα της. Και εξηγεί: «Η Κύπρος απέχει σχεδόν 150 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και τον Λίβανο, όπου μαίνεται ένας καταστροφικός πόλεμος». Ωστόσο, παρατηρεί ο συντάκτης, «Μόνο όποιος κατευθυνθεί με το αυτοκίνητο προς την Επισκοπή παίρνει πράγματι μια ιδέα από την απειλή του πολέμου. Στο δρόμο συναντά κανείς συχνά-πυκνά σημεία ελέγχου, καθώς σε εκείνη την περιοχή του νησιού βρίσκεται η κεντρική διοίκηση των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο».

«Κύπρος, περιοχή κρίσης»

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει πως η βάση στο Ακρωτήρι έγινε στόχος ντρόουν στις αρχές του Μαρτίου και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «Οι υλικές ζημιές τότε ήταν μεν περιορισμένες, όμως οι επιπτώσεις στην εικόνα του μεσογειακού νησιού ήταν τεράστιες». Και συνεχίζει: «Δεν πρόκειται για την πρώτη κρίση που βρίσκει την Κύπρο. Πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη σοβαρή κρίση στον τουριστικό τομέα. Μετά την πανδημία του κορωνοϊού, από το 2022 και έπειτα, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η μεγάλης σημασίας ρωσική αγορά κατέρρευσε πλήρως. (…) Αυτή τη φορά, ωστόσο, η πρόκληση για την Κύπρο είναι ακόμη πιο σύνθετη. Οι ξενοδόχοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την απώλεια της μέχρι πρόσφατα ακμάζουσας ισραηλινής αγοράς, αλλά και την απουσία των εύπορων επισκεπτών από την Αραβική Χερσόνησο. Ενώ, πλέον, καθοριστικό ρόλο παίζει και η ψυχολογία των ταξιδιωτών».

Ο συντάκτης καταλήγει πως «Ακόμη κι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή στο Ιράν τερματιστεί σύντομα, σύμφωνα με ειδικούς από τον κλάδο του τουρισμού, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι η Κύπρος να αποτινάξει την εικόνα μιας περιοχής κρίσης».

«Όποιος κάνει Πάσχα στην Ελλάδα, να είναι προετοιμασμένος»

Ένα δημοσίευμα από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, dpa, για την κακοκαιρία «Erminio» στην Ελλάδα αναπαράγεται από διάφορα γερμανικά Μέσα: «Κόκκινος συναγερμός στη Μεσόγειο. Οι αρχές προειδοποιούν μέσω SMS για κρίσιμη κατάσταση: „Μείνετε στο σπίτι”», γράφει η Merkur, «Η σκόνη από τη Σαχάρα βάφει τον ουρανό κατακόκκινο. Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ελλάδας» η Bild, κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα «υπερθέαμα» στην Κρήτη.

Ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα

Ας δούμε όμως πώς μεταφέρει το κλίμα το περιοδικό Spiegel στην ιστοσελίδα του: «Όποιος σκοπεύει να περάσει το Πάσχα (σ.σ. το Καθολικό Πάσχα φέτος είναι στις 5/4, ακριβώς μία εβδομάδα πριν το Ορθόδοξο) στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για ακραίες καιρικές συνθήκες. Ισχυρές κακοκαιρίες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στη χώρα, ενώ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το νότιο Αιγαίο και τα προάστια της Αθήνας. (…) Η σκόνη από τη Σαχάρα φτάνει κατά διαστήματα και στη Γερμανία. Δεν είναι τοξική, ωστόσο τα μικροσκοπικά σωματίδια ενδέχεται να εισχωρήσουν στους πνεύμονες. Οι ειδικοί συνιστούν στους αθλητές να αποφεύγουν την έντονη άσκηση σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει αφρικανική σκόνη, ιδίως αν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Επιπλέον, η σκόνη ενδέχεται να επιδεινώσει και τις αλλεργίες».