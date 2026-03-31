Νέα χτυπήματα πραγματοποίησε το Ισραήλ το απόγευμα της Τρίτης στοχεύοντας στη Βηρυτό. Σύμφωνα με τις εικόνες που φτάνουν από το Λίβανο χτυπήθηκε ένα κτίριο στη Ντάχια η οποία θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πρεσβεία του Ιράν.

Η στιγμή του χτυπήματος

A building in Beirut’s southern suburbs was hit by a large blast on Tuesday, March 31. The Israeli military earlier this month ordered residents to leave swathes of the south, the Hezbollah-controlled southern suburbs of Beirut, and the group’s political heartlands in eastern… pic.twitter.com/Gw4NxzVzsw — GMA News (@gmanews) March 31, 2026

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό που χτυπήθηκε από τους IDF. Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ακόμα ένα κτίριο κατοικιών στα βόρεια προάστια της Βηρυτού επλήγη σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Διαμέρισμα που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου στη Μανσουρία βρέθηκε στο στόχαστρο εχθρικής επιδρομής», αναφέρει το πρακτορείο. Περίοικοι αφηγήθηκαν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και ακολούθως είδαν στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Το προάστιο Μανσουρία, το οποίο κατοικείται κυρίως από Χριστιανούς, δεν είχε αποτελέσει μέχρι σήμερα στόχο των επιθέσεων που εξαπολύει το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ δεν είχε προηγηθεί εντολή από τις IDF για εκκένωση της περιοχής.

Ζώνη ασφαλείας θέλει να δημιουργήσει το Ισραήλ

Το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο και θα διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι μόλις τερματιστεί η σύγκρουση με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

“Στο τέλος αυτής της επιχείρησης οι IDF (σ.σ. οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) θα ελέγχουν την περιοχή ως τον ποταμό Λιτάνι, περιλαμβανομένων των εναπομεινασών γεφυρών στον Λιτάνι , ενώ παράλληλα θα εξαλείψουν τις δυνάμεις Ράντουαν (σ.σ. τις ειδικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ) που διείσδυσαν στην περιοχή και θα καταστρέψουν όλα τα όπλα εκεί”, τόνισε ο Κατς αφού ολοκλήρωσε μια αξιολόγηση ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας την περιοχή “ζώνη ασφαλείας”.

Όπως σημείωσε ο Κατς, στους 600.000 κατοίκους του νότιου Λιβάνου που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν μέχρι να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

Για τον σκοπό αυτό “όλα τα σπίτια στα χωριά που βρίσκονται κοντά στα λιβανικά σύνορα θα καταστραφούν με βάση το μοντέλο της Ράφα και της Μπέιτ Χανούν στη Γάζα, προκειμένου να αρθούν μόνιμα οι απειλές κοντά στα σύνορα για τους κατοίκους του βορρά”, εξήγησε ο ίδιος.

Αποχωρεί ο στρατός του Λιβάνου

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλείται το Al Jazeera Arabic, ο στρατός του Λιβάνου εγκαταλείπει θέσεις του στον νότο εν μέσω της εισβολής του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την πηγή, τα λιβανικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τις θέσεις τους στο Ντίμπιλ, το Άιν Έμπελ, το Ρμέις, το αλ-Ταΐρι και το Μπέιτ Γιαχούν στον κεντρικό τομέα της περιοχής, επικαλούμενα ανησυχίες για εντατικοποίηση των επιθέσεων και τον κίνδυνο διακοπής της επικοινωνίας με τις μονάδες επί του πεδίου.

Η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε επιθέσεις σε θέσεις του Ισραήλ κοντά στα σύνορα