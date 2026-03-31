Ένα περίεργο αίτημα δέχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (31/3), οι αρμόδιοι του Τμήματος Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων: να αναλάβουν τη περισυλλογή και μεταφορά πτηνών και κατσικών από ταράτσα πολυώροφης πολυκατοικίας σε άλλο χώρο.

Η εντολή δόθηκε προφορικά στον Δήμο Αθηναίων από τον εισαγγελέα προστασίας ζώων, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων.

Οι αρμόδιοι του Τμήματος Αστικής Πανίδας, πηγαίνοντας στο χώρο διαπίστωσαν ότι λειτουργούσε ένα κοτέτσι και μία μικρή στάνη στην ταράτσα 16όροφου κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους. Συγκεκριμένα, αντίκρυσαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας, σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες.