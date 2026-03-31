Ο Πέτρος μεθοδεύει την απομάκρυνση του Γιάννου από το περιβάλλον της Μαργαρίτας στο ένατο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 03 Απριλίου, στις 22:10.
Οι ήρωες οδηγούνται σε μοιραία λάθη, εγκλωβισμένοι στην αιώνια πάλη ανάμεσα στην αυθεντικότητα της ψυχής και την κοινωνική υποκρισία. Καθώς η ώρα της πληρωμής πλησιάζει, όλοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια που αποφεύγουν να αντικρίσουν.
Τι θα δούμε στο ένατο επεισόδιο:
Επεισόδιο 9 (Παρασκευή 03 Απριλίου)
Ο Γιάννος προστατεύει το μυστικό της Μαργαρίτας. Η Μαργαρίτα μαθαίνει πως η Βενέτα προορίζει τη Στεφανία για νύφη της και κυριεύεται από ζήλια. Ο Πέτρος την πείθει να ζητήσει από τον άντρα της να διώξει τον Γιάννο. Όταν η Βενέτα αποκαλύπτει πως γνωρίζει την παράνομη σχέση του Πέτρου, εκείνος, εξοργισμένος, δηλητηριάζει τη σκέψη του Αράθυμου με υπόνοιες για τον δεσμό της Μαργαρίτας με τον Γιάννο. Ο σπόρος της αμφιβολίας έχει πλέον φυτευτεί στην καρδιά των «Αθώων».
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
