Το MEGA News συμπληρώνει σήμερα έναν χρόνο αδιάλειπτης παρουσίας στην ενημέρωση.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media επένδυσε σε μια σταθερή, ζωντανή ροή ειδήσεων, με άμεσα αντανακλαστικά, τεκμηριωμένο λόγο και αναλύσεις με βάθος, διαμορφώνοντας έναν αξιόπιστο πυλώνα ενημέρωσης που βρίσκεται καθημερινά στην καρδιά των γεγονότων.

Με 24 ώρες συνεχόμενου προγράμματος, το MEGA News έχει καθιερώσει μία σταθερή πηγή πληροφόρησης που μεταδίδει την είδηση τη στιγμή που γεννιέται. Περισσότερες από 20ενημερωτικές εκπομπές συνθέτουν ένα πολυφωνικό πρόγραμμα, στο οποίο φιλοξενούνται δεκάδες καλεσμένοι, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απόψεις ακούγονται και αναλύονται σε βάθος.

Ενημερωτικά magazino, εξειδικευμένες εκπομπές για την οικονομία, τις διεθνείς ειδήσεις, την υγεία, τον πολιτισμό αλλά και τα αγγλόφωνα δελτία ειδήσεων διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενημέρωσης για το κοινό.

Στο MEGA News και ο αθλητισμός βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, με καθημερινή αθλητική εκπομπή και τη μετάδοση σημαντικών διοργανώσεων σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, πόλο και χάντμπολ, με ιδιαίτερη έμφαση στον γυναικείο αθλητισμό.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι ζωντανές μεταδόσεις του UEFA Champions League Γυναικών, καθώς και της Super League 2.

Παράλληλα, η αναβίωση μοναδικών στιγμών από το ιστορικό αρχείο του MEGA φέρνει στο σήμερα την πλούσια κληρονομιά του καναλιού.

Με τη σφραγίδα αξιοπιστίας του MEGA και σε πλήρη συντονισμό με τα Μέσα της Alter Ego Media, το MEGA News κλείνει τον πρώτο του χρόνο με την ίδια αφοσίωση, πιστό στη δέσμευσή του για αδιάκοπη, ουσιαστική και ποιοτική τηλεοπτική καταγραφή των γεγονότων.

Η ίδια δέσμευση αντανακλάται και στην ψηφιακή παρουσία του καναλιού.

Μέσα σε ένα χρόνο οι λογαριασμοί του MEGA News σε Instagram, Tik Tok και Facebook κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα στους ενημερωτικούς λογαριασμούς των τηλεοπτικών σταθμών αλλά και των περισσότερων ενημερωτικών ιστοσελίδων της χώρας.

Instagram: 184.000+ ακόλουθοι

Tik Tok: 195.000+ ακόλουθοι

Facebook: 252.000+ ακόλουθοι

Κάθε μήνα, το περιεχόμενο του MEGA News στα social media ξεπερνά τις 250 εκατομμύρια οργανικές προβολές.

Ό,τι απασχολεί την επικαιρότητα αναρτάται άμεσα: σύντομα δελτία ειδήσεων ειδικά σχεδιασμένα για τα social media, stories σε πραγματικό χρόνο, βίντεο με τις πιο εντυπωσιακές και viral ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, flashback με τις σημαντικότερες στιγμές των τελευταίων 30 χρόνων της ελληνικής τηλεόρασης, ανάλυση γεγονότων με explainer video.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

