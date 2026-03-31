Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.

Η γονεϊκότητα είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση, όπου η προσωπική ελευθερία κοστίζει ακριβά και οι ενοχές για τον χρόνο που αφιερώνεται στο δεύτερο παιδί παραμονεύουν πίσω από κάθε άλμπουμ φωτογραφιών του… πρωτότοκου.

Οι πιο κλασικές αγωνίες κάθε γονιού, στην πιο σπαρταριστή τους διάσταση, έρχονται και αυτή την εβδομάδα στη μικρή οθόνη, μέσα από το «Έχω παιδιά».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 21 – «Δεύτερα Παιδιά» (Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:50)

Η κλασική ενοχή κάθε γονιού στοιχειώνει τη Σάρα, όταν συνειδητοποιεί πως δεν έχει αφιερώσει τον ίδιο χρόνο στο δεύτερο παιδί της, τη Χαρά. Αποφασίζει, λοιπόν, να της φτιάξει το καλύτερο άλμπουμ φωτογραφιών, με αποτελέσματα που αγγίζουν την υπερβολή. Στο γραφείο, ο Σταύρος βάζει στόχο να δημιουργήσει ένα προσωπικό «ησυχαστήριο» για τον Μιχάλη μέσα στο Urbanic, έναν χώρο όπου ο φίλος του θα μπορεί να ανασάνει μακριά από όλους και όλα. Την ίδια στιγμή, ο Στεφ και η Σόφη θέτουν έναν νέο, φιλόδοξο στόχο: να εξασφαλίσουν για την Chenua μια διεθνή πιστοποίηση ευεξίας.





Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

