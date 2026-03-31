Στο 3,3% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο από 3,1% τον Φεβρουάριο. Την ίδια στιγμή, στην ευρωζώνη ανέβηκε από το 1,9% τον Φεβρουάριο στο 2,5% τον Μάρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα υπήρξε άνοδος 2 μονάδων, όταν η σύγκριση τιμών γίνεται σε μηνιαίο επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει φανεί ακόμα ο πλήρης αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές.

Αυξητικά κινήθηκε ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος διακόπτοντας το πτωτικό σερί, εκτινάχθηκε στο +4,9% από -3,1% τον Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (4,9%, έναντι -3,1% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,4% τον Φεβρουάριο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,4%, έναντι 2,5% τον Φεβρουάριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, έναντι 0,7% τον Φεβρουάριο).

Σημειώνεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Μαρτίου, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, προειδοποιώντας όμως ότι ο πόλεμος στο Ιράν σκιάζει τις προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ επισήμανε την αβεβαιότητα της κατάστασης, αλλά εμφανίστηκε καθησυχαστική για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της από την ΕΚΤ.

Στο 2,8% στη Γερμανία

Ισχυρές πιέσεις στις τιμές ασκήθηκαν στη Γερμανία τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών για μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 2,8% έναντι 2% τον Φεβρουάριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν άνοδο 2,8%.

Οι τιμές της Ενέργειας αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους, καταγράφοντας την πρώτη άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η εικόνα στη Γαλλία

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γαλλία σημείωσε άνοδο στο 1,7%, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2025, από 0,9% τον Φεβρουάριο. Ηταν ελαφρώς πάνω από τις προβλέψεις για 1,6%.

Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έντονη ανάκαμψη των τιμών της Ενέργειας, οι οποίες ενισχύθηκαν για πρώτη φορά από τις αρχές του 2025 (+7,3% έναντι -2,9% τον Φεβρουάριο), ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα πετρελαίου, αντανακλώντας τον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν.

