Η Ισπανία απάντησε στις δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την πιθανή διακοπή του εμπορίου, καλώντας την Ουάσινγκτον να σεβαστεί τις διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δήλωσαν ισπανικές κυβερνητικές πηγές «η χώρα μας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις, να στηρίξει τους τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν και να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού».

Σύμφωνα με την El Pais, τόνισαν επίσης ότι η Ισπανία ότι αποτελεί «βασικό μέλος του ΝΑΤΟ» και «εξαγωγική δύναμη της ΕΕ».

«Η Ισπανία τηρεί τις δεσμεύσεις της […] και είναι ένας αξιόπιστος εμπορικός εταίρος για 195 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, με τις οποίες διατηρούμε μια ιστορική και αμοιβαία επωφελή εμπορική σχέση. Εάν η αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί να την αναθεωρήσει, θα πρέπει να το πράξει με σεβασμό στην αυτονομία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τη διεθνή νομιμότητα και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ», ανέφεραν.

«Σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση της ισπανικής κυβέρνησης είναι, και θα είναι πάντα, να εργάζεται για το ελεύθερο εμπόριο και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών, με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Διότι αυτό που απαιτεί και αξίζει ο κόσμος είναι μεγαλύτερη ευημερία, όχι περισσότερα προβλήματα», σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με το Politico.

Οι δηλώσεις Τραμπ είχαν προηγηθεί κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, όταν κατηγόρησε την Ισπανία για άρνηση χρήσης των βάσεων της σε αποστολές κατά του Ιράν και ανέφερε ότι ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει κάθε συναλλαγή και εμπορική σχέση με τη χώρα.

«Η Ισπανία ήταν απαράδεκτη», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία.

«Θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», πρόσθεσε.