Ακόμα ένα σκηνικό άγριας συμπλοκής με πρωταγωνιστές ανηλίκους εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την έξαρση της βίας μεταξύ νέων σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 16χρονος, ο οποίος είχε βγει βόλτα με την αδερφή του, δέχθηκε επίθεση. Ξαφνικά, έξι άτομα τους προσέγγισαν, έριξαν τον 16χρονο στο οδόστρωμα και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και μπουνιές στο κεφάλι και το σώμα.

Στη συνέχεια, κάποιος από την παρέα τον χτύπησε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης. Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας υπήρξε άμεση, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση. Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα της συμπλοκής, εξετάζοντας παράλληλα αν το περιστατικό συνδέεται με ευρύτερες αντιπαραθέσεις μεταξύ νεανικών ομάδων της περιοχής.

Η κατάσταση της υγείας του 16χρονου παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.