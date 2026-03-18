«Η βία μεταξύ των ανηλίκων παίρνει διαστάσεις ανησυχητικές», συμπέρανε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, διαπιστώνοντας ότι «πίσω από ένα παιδί που συνήθως είναι καθ’ έξιν παραβατικό, κρύβεται ένα πρόβλημα ελλείμματος εποπτείας».

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το θέμα της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους, ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε στοιχεία που δείχνουν μεγάλη αύξηση περιστατικών σε ανήλικους, που σχετίζονται με τη χρήση βίας, καπνικών προϊόντων και κατανάλωση αλκοόλ.

Ο πυρήνας του προβλήματος

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που παρουσίασε δείχνουν αύξηση κατά 44,74% των περιστατικών μεταξύ των ετών 2024 (1.520 περιστατικά) και 2025 (2.200). «Έχω καταγράψει μια σειρά από περιπτώσεις τραγικές και βλέπω ότι ο πυρήνας του προβλήματος στο φαινόμενο της βίας ανηλίκων είναι η έλλειψη της εποπτείας τους», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Εγγραφή σε πλατφόρμα

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 16 Απριλίου θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα καπνού και αλκοόλ, να ενημερώσουν τη σχετική πλατφόρμα μέσω του Gov.gr.