Η Μιχαέλα Δεριζιώτη, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή γιατί η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Από το «ghosting» των εργοδοτών μέχρι τις entry-level θέσεις με απαιτήσεις εμπειρίας, εξετάζει τι κρύβεται πίσω από τη μείωση της ανεργίας και γιατί πολλοί νέοι στρέφονται σε εποχικές δουλειές ή στη μετανάστευση.

Στο podcast με τίτλο «”Ghosting” στην αγορά εργασίας: Γιατί οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:48 Η συνεχής απόρριψη και το «ghosting» των εργοδοτών

1:57 Η «ασφάλεια» του πτυχίου που δεν ισχύει πια

2:47 Οι entry-level θέσεις που ζητούν προϋπηρεσία και αποκλείουν νέους αποφοίτους

3:45 Η πτώση της ανεργίας, και η στροφή των νέων σε εποχικές ή χαμηλών απαιτήσεων θέσεις, χωρίς προοπτική εξέλιξης

4:42 Η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό και τα οικονομικά εμπόδια

5:30 Πρωτοβουλίες επανασύνδεσης με την αγορά, όπως το Rebrain Greece που επιχειρούν να φέρουν πίσω εξειδικευμένους επαγγελματίες και να τους συνδέσουν με ελληνικές επιχειρήσεις

