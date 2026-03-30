Μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 αναμένεται η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΕΠ) της ΑΑΔΕ να προχωρήσει στην πληρωμή του πρώτου πακέτου ενισχύσεων για τους αγρότες.

Οι πληρωμές, αναμένεται, να πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026 και αφορούν τόσο σε αιτήσεις ΟΣΔΕ έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, με το ποσό που θα καταβληθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις, φτάνει στα 200 εκατ. ευρώ.

Στις αρχές του Απριλίου, αναμένεται και η καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ

Ειδικότερα, έως τις 9 Απριλίου 2026 οι αγρότες θα πληρωθούν για εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις ετών 2016 και 2017) και ειδικότερα για τη βασική ενίσχυση.

Επίσης, για τις αιτήσεις έτους 2025 θα καταβληθούν:

Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη

Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ενισχύσεις βαμβακιού

Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)

Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (χωρίς παράδοση, σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)

ΣΣ ΚΑΠ – Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση

Επίσης, από μέρα σε μέρα, στις αρχές του Απριλίου, αναμένεται, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους παραγωγούς, για ζημίες τις οποίες υπέστησαν οι καλλιέργειές τους φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου, εντός του έτους 2025. Προϋπόθεση για την πληρωμή των αποζημιώσεων τις οποίες δικαιούνται οι ασφαλισμένοι παραγωγοί στον Οργανισμό, αποτελεί η εξόφληση της οφειλόμενης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛΓΑ του έτους 2025.

Ποιες πληρωμές ακολουθούν από την ΑΑΔΕ

Επίσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό έως 30 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025 και ειδικότερα το πρόγραμμα ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013).

Ένα μήνα μετά, έως 30 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018) και αιτήσεις έτους 2025, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις (αραβόσιτος, ρύζι, σπόροι σποράς, πορτοκάλι χυμοποίησης, όσπρια, κορινθιακή σταφίδα, μήλα, πρωτεινούχα κτηνοτροφικά, πρωτεινούχα σανοδοτικά, βιομηχανική ντομάτα, ζωικό αιγοπρόβατα, ζωικό βοοειδή) και τα οικολογικά σχήματα.

Οι πληρωμές του Ιουνίου

Έως τα τέλη του Ιουνίου προγραμματίζονται επίσης, πληρωμές για δράσεις και μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και του ΠΑΑ.

Ειδικότερα, για τις αιτήσεις έτους 2024 αναμένονται πληρωμές στις δράσεις του ΠΑΑ δάσωση Μ8.1, ενστάσεις νιτρορύπανσης (ανειλημμένες), Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων (ανειλημμένες).

Για τις αιτήσεις έτους 2025 οι πληρωμές αφορούν:

ΠΑΑ – α) Μ8.1- Δάσωση, β) Μ10 Ενστάσεις Νιτρορύπανσης (ανειλημμένες)

Π3-70-1.3 ΣΣΚΑΠ-Κομφούζιο

Π1-32.4 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη Σηροτροφίας (Μεταξοσκώληκες)

Π3-71 ΣΣΚΑΠ – Εξισωτική Ενίσχυση

Π3-70-1.5 ΣΣΚΑΠ- Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών ζώων

Π3-70-2.1 ΣΣΚΑΠ-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία)

ΠΑΑ- Μ 14 -Καλή Μεταχείριση των Χοίρων – ανειλημμένες

Βασική Ενίσχυση

Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (χωρίς παράδοση)

Π1-32 Συνδεδεμένα Καθεστώτα (με παράδοση)

Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG)

Προγράμματα Μικρών Νησιών Αιγαίου (α) Δαμάσκηνα Σκοπέλου, β) Φασόλια και Βρώσιμο Λαθούρι, γ) Μελισσοκομία, δ) Αμπελοοινικός τομέας, ε) Μαστίχα Χίου, στ) Παραδοσιακοί Ελαιώνες, ζ) Γεώμηλα, η) Τοματάκι Σαντορίνης, θ) Αγκινάρα Τήνου, ι) Εσπεριδοειδή, ια) Παραδοσιακά τυριά, ιβ) Κριθάρι Λήμνου (Ενίσχυση γάλακτος)

Πηγή: OT