Οι Χούθι, η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν στη Υεμένη, εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 28 Μαρτίου. Σε δήλωσή της, η ομάδα ανέφερε ότι οι πύραυλοί της στόχευαν «ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν έως ότου τερματιστεί η «επιθετικότητα» σε όλα τα μέτωπα.

Η απόφαση των Χούθι να ενταχθούν στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια σοβαρή και βαθιά ανησυχητική κλιμάκωση. Η εμπλοκή τους ενέχει τον κίνδυνο να διευρύνει έναν ήδη ασταθή πόλεμο, με σημαντικές επιπτώσεις για την περιφερειακή σταθερότητα, το παγκόσμιο εμπόριο και τις ανθρωπιστικές συνθήκες – ιδίως στην Υεμένη.

Ο πιθανός αντίκτυπος στις βασικές εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Αυτές οι πλωτές οδοί είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία και τον εφοδιασμό με ενέργεια.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή θα οδηγήσει σε αύξηση των ναύλων, αύξηση των τιμών του πετρελαίου και θα ασκήσει επιπλέον πίεση σε μια εύθραυστη παγκόσμια οικονομία που ήδη κλονίζεται από την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, ζωτικές οικονομικές και στρατιωτικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου ενδέχεται να εκτεθούν όλο και περισσότερο.

Οι Χούθι απέφυγαν να εμπλακούν στη σύγκρουση στα αρχικά της στάδια, σε αντίθεση με τη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η τελική τους εμπλοκή ήταν κάτι που πολλοί είχαν προβλέψει. Η ευρύτερη στρατηγική του Ιράν για την ενεργοποίηση συμμαχικών ομάδων σε ολόκληρη την περιοχή φαίνεται να υλοποιείται.

Ωστόσο, παρότι οι Χούθι προσπάθησαν να παρουσιάσουν τις ενέργειές τους ως υποστήριξη και προς την Παλαιστίνη, αυτή η κίνηση είναι απίθανο να τύχει ευρείας λαϊκής υποστήριξης στο εσωτερικό της Υεμένης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις αμφιλεγόμενες αντιλήψεις ότι η ομάδα αποτελεί προέκταση της ιρανικής επιρροής.

Χρειάζεται εμπιστοσύνη για τις συνομιλίες

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ ότι χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη για τη διευκόλυνση συνομιλιών και της μεσολάβησης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν.

Πρόσθεσε ότι ο Πεζεσκιάν εξήρε τις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν και ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εχθροπραξίες στην περιοχή και για τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, η οποία διήρκεσε πάνω από μία ώρα.

Ο Σαρίφ ενημέρωσε τον Πεζεσκιάν για τις διπλωματικές επαφές του Πακιστάν με τις ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου, διευκρίνισε επίσης το πρωθυπουργικό γραφείο του Πακιστάν.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης απευθυνόμενος “προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια μην αφήνετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας”.

Επίσης επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει “με σθένος” αν στοχοθετηθούν υποδομές και οικονομικά κέντρα της.

Η Τεχεράνη χτύπησε πλοίο των ΗΠΑ στο Ομάν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν ένα αμερικανικό πλοίο επιμελητείας “σε σημαντική απόσταση” από το λιμάνι Σαλάλα, έναν από τους βασικούς λιμένες του σουλτανάτου του Ομάν.

«Ένα πλοίο επιμελητείας που υποστηρίζει τον επιθετικό αμερικανικό στρατό στοχοθετήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι Σαλάλα, στο Ομάν», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σε ανακοίνωση που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση.