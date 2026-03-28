Σε εκατοντάδες πόλεις και κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο, στο πλαίσιο της τρίτης μεγάλης κινητοποίησης του κινήματος «No Kings», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη ειρηνική κινητοποίηση στην αμερικανική ιστορία, με περισσότερες από 3.200 προγραμματισμένες εκδηλώσεις και συμμετοχή και στις 50 Πολιτείες.

Εκατομμύρια συμμετέχοντες και επέκταση σε μικρές κοινότητες

Το κίνημα «No Kings» φαίνεται να διευρύνει σημαντικά την επιρροή του, καθώς το ρίσκο και η ένταση των κινητοποιήσεων δεν περιορίζονται πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου τα δύο τρίτα των δράσεων πραγματοποιούνται εκτός των μεγάλων πόλεων, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 40% στη συμμετοχή μικρότερων κοινοτήτων σε σχέση με την πρώτη κινητοποίηση τον περασμένο Ιούνιο.

Η συγκέντρωση στη Μινεσότα αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 100.000 άτομα, με κεντρικά πρόσωπα στη σκηνή τους μουσικούς Bruce Springsteen και Joan Baez. Παράλληλα, μεγάλες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον.

Πολιτική ένταση ενόψει εκλογών και αυξανόμενη κινητοποίηση

Η χρονική συγκυρία των διαδηλώσεων συμπίπτει με την προετοιμασία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, γεγονός που ενισχύει τη σημασία των κινητοποιήσεων. Οι διοργανωτές αναφέρουν αυξημένη συμμετοχή και οργανωτική δραστηριότητα σε Πολιτείες με παραδοσιακά ισχυρό ρεπουμπλικανικό προφίλ, όπως το Αϊντάχο, το Ουαϊόμινγκ, η Μοντάνα και η Γιούτα.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και σε προαστιακές περιοχές που συχνά καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, με ενδεικτικές περιπτώσεις κομητειών στην Πενσιλβάνια, τη Τζόρτζια και την Αριζόνα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι περιοχές αυτές εμφανίζουν αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δράσεις πολιτικής πίεσης και εκλογικής κινητοποίησης.

Αντιδράσεις, συνθήματα και το κλίμα στους δρόμους

Στη βόρεια Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον πριν από πορεία προς το National Mall. Το κλίμα ήταν έντονο, με οδηγούς να εκφράζουν τόσο υποστήριξη όσο και έντονη αντίθεση, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές λεκτικής έντασης.

Συμμετέχοντες στη διαδήλωση ανέφεραν ως βασικά αιτήματα την οικονομική πίεση στη μεσαία τάξη, αλλά και την αμφισβήτηση της πολιτικής κατεύθυνσης της κυβέρνησης. Η δημόσια δυσαρέσκεια συνδέεται, σύμφωνα με τους ίδιους, με ζητήματα κόστους ζωής και θεσμικής σταθερότητας.

Το διεθνές πλαίσιο και ο πόλεμος στο Ιράν

Οι φετινές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, καθώς συμπίπτουν με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση γύρω από το Ιράν, που βρίσκεται στον τέταρτο μήνα της. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ισραήλ αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα κινητοποίησης για πολλούς διαδηλωτές.

Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση του κινήματος πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια συμμετέχοντες, ενώ η δεύτερη, τον Οκτώβριο, ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική του, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών δεδομένων που παρακολουθούν τη συμμετοχή σε δημόσιες συγκεντρώσεις.

Πολιτικές αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Άμπιγκεϊλ Τζάκσον υποβάθμισε τη σημασία των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντάς τες ως «συνεδρίες θεραπείας για την εμμονή με τον Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι το ενδιαφέρον τους περιορίζεται κυρίως στα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, οι διοργανωτές επιμένουν ότι το κύμα διαμαρτυρίας συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια πολιτικής επιρροής ενόψει των εκλογών, αλλά και με τη μετατροπή της διαμαρτυρίας σε οργανωμένη εκλογική συμμετοχή, με στόχο τη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου στις ΗΠΑ το επόμενο διάστημα.