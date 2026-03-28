Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως ορόσημο για τον τερματισμό του πολέμου ή για ακόμα χειρότερες μέρες το βράδυ της 6ης Απριλίου, εφόσον το Ιράν δεν υποκύψει μέχρι τότε στις αξιώσεις του και δεν άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Υποτίθεται πως το δεκαήμερο τελεσίγραφο δίνει στο Ιράν την ευκαιρία να αποφύγει την ολοκληρωτική καταστροφή των ενεργειακών υποδομών του και στην Ουάσιγκτον μια διέξοδο από ακόμα έναν αιματηρό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολλά μπορούν να συμβούν μέσα σε αυτό το δεκαήμερο. Στην πραγματικότητα έχουν ήδη συμβεί αρκετά κατά τις πρώτες δύο ημέρες της αντίστροφης μέτρησης.

Πληθαίνουν οι βομβαρδισμοί

Οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν ενώ η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε δυο μονάδες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν (στο Αράκ και στο Γιάζντ) καθώς και δυο μεγάλα εργοστάσια χαλυβουργίας. Οι Ιρανοί απάντησαν με νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου.

Η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας απηύθυνε έκκληση να μην μπαίνουν στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τους βομβαρδισμούς κοντά στο ιρανικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Μπουσέρ που παραμένει σε λειτουργία.

Στα πρόθυρα του εκτός ελέγχου

Από χτύπημα σε χτύπημα, από αντίποινα σε αντίποινα, η κρίση θα μπορούσε μέσα σε λίγες ώρες να ξεφύγει από κάθε έλεγχο αν το Ιράν βομβαρδίσει αντίστοιχες μονάδες, όπως το πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες και βρίσκεται στα απέναντι παράλια του Κόλπου, ανάμεσα στο Αμπού Ντάμπι και στο Κατάρ.

Αμετακίνητος ο Νετανιάχου

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου η συνέχιση του πολέμου μέχρις πλήρους εξαντλήσεως του Ιράν εμφανίζεται ως μονόδρομος, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Θα έμπαινε άραγε ο Νετανιάχου στον πειρασμό να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα αντίποινα των Ιρανών στον Κόλπο προκειμένου να εμποδίσει μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης;

Ο στόχος Νετανιάχου

«Η στρατηγική του Νετανιάχου είναι να παρατείνει τον πόλεμο όσο γίνεται περισσότερο», δήλωσε στο Βήμα ο Αλόν Μπεν Νταβίντ ένας από τους πιο γνωστούς Ισραηλινούς δημοσιογράφους.

«Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι δεν είναι εφικτή η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Στο στρατιωτικό επίπεδο, θέλει να «ξεφλουδίσει» όσο το δυνατόν περισσότερες από τις δυνατότητες του καθεστώτος. Σε πολιτικό επίπεδο, πιστεύει ότι ο πόλεμος τον ωφελεί. Όμως δεν είναι ο Νετανιάχου εκείνος που παίρνει τις τελικές αποφάσεις», είπε ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής, παρουσιαστής και ειδικός στο ρεπορτάζ άμυνας για το Κανάλι 13 του Ισραήλ.

Δεύτερες σκέψεις στο Ισραήλ

Πάντως, τις τελευταίες ημέρες άρχισαν να εμφανίζονται ρωγμές στο εσωτερικό μέτωπο και να εκφράζονται δημόσια ανησυχίες από ένα μέρος του στρατιωτικού και πολιτικού κατεστημένου για τις αντοχές του ίδιου του Ισραήλ.

Ο πρώτος απολογισμός

Παρά τις διθυραμβικές ανακοινώσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων περί καταστροφής του μεγαλύτερου τμήματος του ιρανικού οπλοστασίου στις πρώτες ημέρες του πολέμου, το χθεσινό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters μεταφέρει εκτιμήσεις εντός του Πενταγώνου ότι μετά από τέσσερις εβδομάδες πολέμου και χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές έχει καταστραφεί μόνο το ένα τρίτο των πυραύλων και των drones.

Εν τω μεταξύ στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι εξαντλούνται οι πύραυλοι της αεράμυνας τόσο στο Ισραήλ όσο και στις χώρες του Κόλπου.

Το διπλό μήνυμα Τραμπ

Την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει πως το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή παρά να υποχωρήσει, το Πεντάγωνο φέρεται έτοιμο να αποστείλει ακόμα 10.000 στρατιώτες στον Κόλπο, πέραν των 5.000 πεζοναυτών που βρίσκονται εκεί ή κατευθύνονται στην περιοχή με δυο στολίσκους αμφίβιων επιχειρήσεων.

Θα προχωρήσει σε απόβαση ο Τραμπ;

Θα αποτολμούσαν οι ΗΠΑ μια βεβιασμένη αποβατική επιχείρηση με αμφίβολα αποτελέσματα ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι «παραγωγικές συνομιλίες» σύμφωνα με τον Τραμπ; Μάλλον όχι, εκτός αν υπάρξει μια μεγάλη «ευκαιρία» ή μια ιρανική επίθεση που θα προκαλούσε σοβαρές αμερικανικές απώλειες και θα έβγαζε εκτός εαυτού τον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος θα διέταζε γενική επίθεση.

Το σενάριο της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός

Από την άλλη, δεν αποκλείεται μέσα σε αυτό το δεκαήμερο να βρεθεί μια λύση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ έδωσε τα ηνία της διαπραγμάτευσης στον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς, ο οποίος φέρεται ότι εξέφρασε εξ αρχής αμφιβολίες για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν μέσω τρίτων χωρών

Παρά τις διαψεύσεις από το καθεστώς της Τεχεράνης, φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος μέσω τρίτων, που ίσως βάλει τις βάσεις για απευθείας διαπραγμάτευση.

Στα χρηματιστήρια οι δείκτες ανεβοκατεβαίνουν, δισεκατομμύρια δολάρια αλλάζουν χέρια ανάλογα με τα στρατιωτικά πλήγματα, τις πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, και βέβαια τις δηλώσεις του Τραμπ. Το φαινόμενο θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε προς την εκπνοή του τελεσιγράφου.

Οι απειλές ΗΠΑ και Ιράν

Αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τις 8 το βράδυ της 6ης Απριλίου ( 2 τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου, ώρα Ελλάδας), οι Αμερικανοί θα είναι θεωρητικά έτοιμοι να εξαπολύσουν σαρωτικά πλήγματα στο Ιράν για να καταστρέψουν όλες τις υποδομές της ενέργειας και να γυρίσουν τη χώρα δεκαετίες πίσω.

Οι Ιρανοί λένε πως θα πάρουν μαζί τους στον όλεθρο τους συμμάχους των ΗΠΑ. Εκτός αν ο Τραμπ αποφασίσει να δώσει καινούργια παράταση…