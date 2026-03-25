Ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών και διευθυντής στο εργαστήρι Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των ιδεών στον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναλύει στον Γιάννη Θ Διαμαντή μια από τις σημαντικότερες περιόδους της ελληνικής Ιστορίας, την ελληνική επανάσταση του 1821.

Στο podcast με τίτλο «Όλο το 1821 σε ένα podcast» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

  • 1:04 Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου.
  • 3:17 Θα υπήρχε ελληνική επανάσταση χωρίς την Φιλική Εταιρεία;
  • 4:11 Ποιοι ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στην Επανάσταση.
  • 5:35 Ποια η διαφορά του κλέφτη από τον αρματολό.
  • 7:06 Ο ρόλος του Θεόδωρου Κολοκτρώνη στην ελληνική επανάσταση.
  • 8:12 Γιατι ο Αλέξναδρος Υψηλάντης ξεκίνησε την επανάσταση από το Ιάσιο.
  • 10:10 Πώς ξεκίνησε η Επανάσταση το 1821 στη βόρεια Πελοπόννησο.
  • 13:22 Γιατί οι Υδραίοι ναυτικοί αρνήθηκαν να σώσουν το Μεσολόγγι.
  • 14:21 Οι γνωστοί και άγνωστοι ήρωες της Επανάστασης του 1821.
  • 15:52 Πώς εμπλέχθηκαν οι «Μεγάλες Δυνάμεις» στον ελληνικό αγώνα
  • 17:49 Οι εμφύλιες διαμάχες που έφεραν στο χείλος της καταστροφής την Ελληνική Επανάσταση.
  • 20:59 Η ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827.
  • 23:00 Το κίνημα του Φιλελληνισμού και ο θάνατος του Λόρδου Μπάιρον στο Μεσολόγγι
  • 23:52 Η καταστροφή της Χίου και τα σκλαβοπάζαρα.
  • 24:49 1/1/1822: Όταν η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος.
  • 26:46 Πώς αντιμετώπισε ο Ιωάννης Καποδίστριας την επιδημία της πανώλης.

