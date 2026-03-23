Στις φυλακές οδηγείται ο 51χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων που εξαρθρώθηκε στο Ηράκλειο, μαζί με τη 44χρονη σύζυγό του, οι οποίοι είναι κουμπάροι του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη. Η δικαστική απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης, καθώς η ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού ΚΕΠ, που φέρεται να λειτουργούσε ως προκάλυμμα της οργάνωσης, είναι μητέρα τριών ανήλικων τέκνων.

Την ίδια ώρα, οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκομένων φέρνουν στο φως ισχυρισμούς για «πλήρη άγνοια» και εικονικές μετακλήσεις εργατών γης.

Το «κάστρο» της άρνησης και το δικονομικό παράδοξο

Κατά την απολογία του, ο 51χρονος αρνήθηκε σθεναρά την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με τον συνήγορό του, Διονύση Βέρα, να εστιάζει στην «ασυνήθιστη» απόφαση για την προσωρινή κράτηση της συζύγου του. Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, η 44χρονη βρέθηκε κατηγορούμενη, λόγω της συμμετοχής της στην ομόρρυθμη εταιρεία, χωρίς ωστόσο να έχει ουσιαστική εμπλοκή στις δραστηριότητες που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

«Δεν εξηγείται διαφορετικά, το να κρατάς προσωρινά μια γυναίκα, χωρίς εν τοις πράγμασι να έχει οποιαδήποτε σχέση και συμμετοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βέρας.

Η γραμμή άμυνας των «εικονικών εργοδοτών»

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν συνολικά επτά άτομα, ανάμεσά τους πέντε φερόμενοι ως εργοδότες και δύο μεσάζοντες. Οι δικηγόροι τους υποστήριξαν ότι οι εντολείς τους

Τελούσαν υπό πλήρη άγνοια για τις παράνομες δραστηριότητες.

Είχαν ξεκινήσει νόμιμες διαδικασίες μετάκλησης αλλοδαπών.

Ουδέποτε ενημερώθηκαν για την άφιξη των εργατών στην Ελλάδα ώστε να τους απασχολήσουν.

Ο χάρτης των προφυλακίσεων

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη έχει φτάσει τους οκτώ. Η Αστυνομία επιμένει ότι πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εργασιακής εκμετάλλευσης και διευκόλυνσης παράνομης διαμονής πολιτών από τρίτες χώρες, με το ιδιωτικό ΚΕΠ να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα των γραφειοκρατικών «ελιγμών» του κυκλώματος.