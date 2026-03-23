Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, οι οδηγοί ταξί, με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και σε συνέχεια των κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου.

Μη βιώσιμα τα ταξί

Ο κλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις προωθούμενες ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον ρόλο του ταξί ως δημόσιου μέσου μεταφοράς και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, καθώς και των οικογενειών που εξαρτώνται από αυτό.

Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Ταξί καλεί τα σωματεία και τα περιφερειακά συμβούλια του κλάδου να συμμετάσχουν δυναμικά στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην Αθήνα, με σημείο συνάντησης τα γραφεία του Σωματείου Αθηνών (οδός Μάρνης 17). Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, όπου εξελίσσεται η κοινοβουλευτική διαδικασία για το επίμαχο νομοσχέδιο.

«Τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα, αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη. Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ’ έξω την ημέρα της ψήφισης. Τη Δευτέρα ο κλάδος θα απεργεί από τις 05:00 έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης και θα είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά σύσσωμοι την αντίδραση μας, να φωνάξουμε για το δίκαιο μας και να το απαιτήσουμε με την παρουσία μας που θα πρέπει να είναι καθολική από όλη τη χώρα. Κανένα ταξί στο δρόμο! Λεωφορεία από παντού θα ξεκινήσουν για αυτό το σκοπό και οι συνάδελφοι από την Αθήνα θα πρέπει να είναι άπαντες παρόντες. Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

ΣΑΤΑ: «Απαράδεκτες ρυθμίσεις»

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής κάνει λόγο για «απαράδεκτες» ρυθμίσεις, διαμηνύοντας ότι ο κλάδος θα αντιδράσει συντονισμένα μέχρι την τελευταία στιγμή. Εστιάζει ιδιαίτερα στις διατάξεις που, όπως εκτιμά, ενδέχεται να δημιουργήσουν στρεβλώσεις εις βάρος των επαγγελματιών στο μέλλον, ακόμη και μέσω υπουργικών αποφάσεων.

Το ΣΑΤΑ καταλήγει ότι θα παραμείνει «στην πρώτη γραμμή» των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας και της μαζικής συμμετοχής για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου.