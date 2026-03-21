Ο Φλοίσβος κυνήγησε ακόμα μια μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει τις λύσεις, επικράτησε 3-2 σετ και κατέκτησε το Κύπελλο. Οι πράσινοι με αυτόν τον τρόπο έσπασαν μια κατάρα που κρατούσε 16 χρόνια, αφού είχαν να κατακτήσουν τον τίτλο από το 2010.

Παναθηναϊκός – Φλοίσβος 3-2

Τα σετ: 22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9

Η χρυσή βίβλος του Κυπέλλου