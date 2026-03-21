Ο Φλοίσβος κυνήγησε ακόμα μια μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει τις λύσεις, επικράτησε 3-2 σετ και κατέκτησε το Κύπελλο. Οι πράσινοι με αυτόν τον τρόπο έσπασαν μια κατάρα που κρατούσε 16 χρόνια, αφού είχαν να κατακτήσουν τον τίτλο από το 2010.
Παναθηναϊκός – Φλοίσβος 3-2
Τα σετ: 22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9
Η χρυσή βίβλος του Κυπέλλου
- 18 τίτλοι: Ολυμπιακός (1981, 1983, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009,
2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2024, 2025)
- 7 τίτλοι: Παναθηναϊκός (1982, 1984, 1985, 2007, 2008, 2010, 2026)
- 6 τίτλοι: Ηρακλής (2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2012)
- 5 τίτλοι: ΠΑΟΚ (2015, 2018, 2019, 2022, 2023)
- 1 τίτλος: ΑΕ Νίκαια (2003), Δημόκριτος (1987)