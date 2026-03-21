Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 7χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30, όταν το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του στην εκκλησία. Κάποια στιγμή βγήκε έξω για να παίξει και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά.

Τον 7χρονο εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Για τη μεταφορά του στήθηκε «γέφυρα ζωής» μέχρι το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.