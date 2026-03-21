Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αρχίζει να γίνονται αισθητές. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζει συνεχώς τα χρονοδιαγράμματα για τη λήξη του πολέμου η Ευρώπη προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή ώστε να μην πιεστούν – ακόμη περισσότερο – οι χώρες της Ένωσης.

Ήδη οι τιμές στα καύσιμα έχουν αυξηθεί, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που κρούουν των κώδωνα του κινδύνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης υπήρξε μια εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης. Οι ηγέτες, συμφωνούν ότι η παράταση των συγκρούσεων θα συνεχίσει να έχει επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και τη χώρα μας. Οι ευρωπαίοι μοιάζουν να έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο που φαίνεται να συμφωνεί και η Αθήνα.

Οι σκέψεις της κυβέρνησης

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, αν και δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, λένε ότι «υπήρξε μία διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία τη λήψη μέτρων, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών, για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης. Αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση δεν είμαστε έτοιμοι, ακόμα, να πούμε κάτι περισσότερο».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν, όμως, ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις όχι μόνο στην αγορά τροφίμων και τα καύσιμα αλλά ενδεχομένως ακόμη και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Σκέψεις υπάρχουν, λένε, όμως ακόμη δεν είναι έτοιμο το σχέδιο. Από την κυβέρνηση τονίζεται ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βαρύτητα στο Diesel

Η κυβέρνηση, πάντως, επιμένει να λέει ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Υπενθυμίζουν ότι την Πέμπτη, ψηφίστηκε στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που βάζει πλαφόν στα καύσιμα καθώς στα τρόφιμα. Ειδικό βάρος δίνεται στη τιμή του diesel και εκτιμάται ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Και αυτό, διότι όπως εξηγούν, τα μέσα μεταφοράς προϊόντων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, καθώς περίπου το 55% των φορτηγών, χρησιμοποιεί diesel.

Επομένως, η αύξηση της τιμής του επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς και κατ’ επέκταση τις τιμές των προϊόντων. Κυβερνητικές πηγές, σημειώνουν ότι σε συνάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, επιτεύχθηκε συμφωνία και αποφασίστηκε να δοθεί επιδότηση 3.000 ευρώ στα πρατήρια για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών – εκροών, καθώς πρόκειται για υποχρέωση με σημαντικό κόστος.

Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία στηρίζει έναν κλάδο που επιβαρύνεται από τα μέτρα. Τέλος, διενεργούνται έρευνες για εντοπισμό τυχόν παραβάσεων ενώ τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.