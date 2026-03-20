Κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για τον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και γενικότερα η κρίση στη Μέση Ανατολή ζητούν οι «27» της ΕΕ, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων της χθεσινής Συνόδου Κορυφής που ήρθε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, οι «27» της ΕΕ ζητούν από την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, που οφείλονται στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι ηγέτες της ΕΕ προτρέπουν την Κομισιόν να ληφθούν επειγόντως μέτρα για τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της Συνόδου, υπογραμμίζοντας πως όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι συνέπειες για την ενέργεια και τις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι γράφει το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου

Στο κείμενο συμπερασμάτων αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή αναφέρονται τα εξής:

«Προσιτές τιμές ενέργειας και Ενεργειακή Ένωση 2030

Οι πρόσφατες απότομες αυξήσεις των τιμών των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων καταδεικνύουν ότι η ενεργειακή μετάβαση παραμένει η πλέον αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τη διαρθρωτική μείωση των τιμών της ενέργειας και την παροχή της καθαρής, άφθονης και εγχώριας ενέργειας που θα αποτελέσει το καύσιμο της οικονομίας του μέλλοντος. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πηγών ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της αποθήκευσης της ενέργειας έχει ουσιαστική σημασία για τη μείωση της εξάρτησης από ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Ταυτόχρονα, απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη της τεχνολογικής ουδετερότητας και των ειδικών καταστάσεων των κρατών μελών, της ιδιαίτερης έκθεσης ορισμένων βιομηχανικών τομέων στον κίνδυνο μετεγκατάστασης και της ανάγκης βελτίωσης των συνθηκών για ενεργοβόρους καινοτόμους τομείς, χωρίς να υπονομεύονται η προβλεψιμότητα και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

Δεδομένου ότι η σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένης αντίδρασης.

Για τον σκοπό αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

α) καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων απότομων αυξήσεων των τιμών των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων λόγω της

κρίσης στη Μέση Ανατολή.

β) καλεί την Επιτροπή, σε συνέχεια της πρόσφατης επιστολής της Προέδρου της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόθεση αύξησης του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, να παρουσιάσει επειγόντως στοχευμένα μέτρα —για όλες τις συνιστώσες των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας— για συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειας βραχυπρόθεσμα, μεταξύ άλλων για ενεργοβόρους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις από κράτος μέλος σε κράτος μέλος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται επίσης να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών προσωρινών και στοχευμένων μέτρων με σκοπό να μετριαστούν οι σημαντικές επιπτώσεις των καυσίμων και των σχετικών συνιστωσών κόστους στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι επιπτώσεις όλων των άλλων συνιστωσών κόστους, όπως περιγράφεται στην επιστολή, διατηρώντας παράλληλα τα μηνύματα υπέρ μακροπρόθεσμων επενδύσεων και στηρίζοντας την επιτάχυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

