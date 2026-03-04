Ισχυρή ήταν η ανοδική αντίδραση σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο και τίτλους-σηματωρούς να ηγούνται της ανάκαμψης, με ισχυρό μάλιστα τζίρο, αν και η προσοχή της αγοράς παρέμεινε στην ένταση της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 4,16%, στις 2.160,80 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.066,93 (-0,36%) και 2.169,43 μονάδων (+4,58%). Ο τζίρος ανήλθε στα 471,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 78 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων, διακινήθηκαν 7,6 εκατ. τεμάχια, αξίας 57,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 4,31%, στις 5.496,80 μονάδες, ενώ στο +4,08% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap, στις 2.650,27 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 6,71% στις 2.419,32 μονάδες.

Απαραίτητη η αντίδραση

Το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε σήμερα ισχυρή ανοδική αντίδραση, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια συνεδρίαση που είχε ανάγκη, προκειμένου να εκτονωθεί η πίεση των προηγούμενων ημερών και να βελτιωθεί το κλίμα. Μάλιστα, η έκταση της ανόδου και η συμμετοχή περισσότερων τίτλων στο ανοδικό σκέλος, δημιούργησαν συνθήκες τεχνικής αποφόρτισης, χωρίς όμως να αναιρούν τη συνολική εικόνα αυξημένης επιφυλακτικότητας.

Βέβαια, αν και η σημερινή ανάκαμψη είχε πολύ καλά στοιχεία, είναι νωρίς για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε η διόρθωση στις αγορές. Η βασική εστία αβεβαιότητας παραμένει ενεργή, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πηγές της αγοράς πάντως, που μίλησαν στον ΟΤ σήμερα, επισήμαναν ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόσκαιρο «παράθυρο» ηρεμίας, ειδικά μετά την ταφή του Ali Khamenei, ωστόσο ακόμη και αυτή η εκτίμηση χαρακτηρίζεται επισφαλής, καθώς οι εξελίξεις παραμένουν απρόβλεπτες.

Ένα επίσης θετικό στοιχείο είναι ότι μετά τις διψήφιες απώλειες που κατέγραψαν αρκετοί δεικτοβαρείς τίτλοι, οι αποτιμήσεις εμφανίζονται πλέον αισθητά βελτιωμένες. Αυτό έχει δημιουργήσει επιλεκτικό επενδυτικό ενδιαφέρον και εξηγεί εν μέρει την ένταση της σημερινής αντίδρασης, δείχνοντας ότι κεφάλαια παραμένουν σε ετοιμότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό περιβάλλον δε θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Η σημερινή κίνηση, ωστόσο, δείχνει ότι υπάρχουν κεφάλαια σε αναμονή και αγοραστές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, έτοιμοι να τοποθετηθούν, όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ ξεχώρισε σήμερα με το άλμα του 16,96% που σημείωσε, μετά και την είσοδο θυγατρικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό της κεφάλαιο, με την Alpha Bank και τη Eurobank να την ακολουθούν, με +8,66% και +7,68% που σημείωσαν αντίστοιχα. Άνω του 6% ήταν η άνοδος σε ΕΛΧΑ, Κύπρου και Εθνική και άνω του 5% σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy, Metlen, Optima Bank και ΔΑΑ.

Τα κέρδη σε Πειραιώς και Βιοχάλκο ξεπέρασαν το 4% και σε ΔΕΗ, Aegean και Λάμδα το 3%, ενώ ο Aktor έκλεισε στο +2,16%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Jumbo, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Σαράντη, ενώ μικρά ήταν τα κέρδη σε Τιτάν και Coca Cola. Σε αρνητικά εδάφη έκλεισαν οι Motor Oil και Helleniq Energy.

Πηγή: OT.gr