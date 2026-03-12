Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών διαμορφώνεται πλέον η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια στην ελληνική αγορά, οδηγώντας την πιστωτική επέκταση του τομέα σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά από το 2010.

Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, οι νέες εκταμιεύσεις, με βάση τις συμβάσεις που υπέγραψαν με δανειολήπτες οι τράπεζες, διαμορφώθηκαν σε 2,15 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με το 2024, σημείωσαν άνοδο της τάξης του 50% και ξεπέρασαν κατά 180 εκατ. ευρώ τις αποπληρωμές παλαιότερων δανείων. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση, σε επίπεδο νέων χορηγήσεων, που καταγράφεται από το 2013, ενώ η αντιστροφή των αρνητικών ρυθμών μεταβολής των υπολοίπων επιτευχθηκε μετά από 15 χρόνια.

Ποδαρικό στο 2026

Μόνο τους τελευταίους 4 μήνες του 2025, οι χρηματοδοτήσεις στον τομέα προσέγγισαν το 1 δισ. ευρώ, ενώ θετικό είναι το ποδαρικό και στο 2026.

Με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Ιανουάριο, τα νέα στεγαστικά δάνεια έφτασαν τα 134 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια άνοδο, της τάξης του 40%.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, σημαντικό ρόλο για την επιστροφή που καταγράφουν οι υπό εξέταση χρηματοδοτήσεις, έχει παίξει, πέραν της βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, η μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, «η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μας επέτρεψε να κουρέψουμε το κόστος χρήματος στη στεγαστική πίστη».

Πράγματι, από τις αρχές του 2025 μέχρι και σήμερα, το λανσάρισμα προσφορών είναι συνεχές από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κατά τη διάρκεια του 2024, το μέσο επιτόκιο στις νέες χορηγήσεις είχε διαμορφωθεί στη ζώνη του 4%.

Πέρυσι, υποχώρησε στο 3,5%, ενώ για εφέτος, εάν δεν υπάρξει μία θεαματική ανατροπή στη νομισματική πολιτική, αναμένεται περαιτέρω μείωση.

Προσφέρουν εκπτώσεις

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη αρκετές τράπεζες προσφέρουν εκπτώσεις στα προγράμματά τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν σε όσους είναι ηλικίας έως 50 ετών και θέλουν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία με στεγαστικό δάνειο.

Στόχος τους είναι οι ενδιαφερόμενοι που είτε δεν πληρούν τα κριτήρια της κρατικής δράσης «Σπίτι Μου» ή δε βρίσκουν επιλέξιμη για το εν λόγω πρόγραμμα κατοικία. Τα πιστωτικά ιδρύματα λοιπόν, προσφέρουν ειδικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια στη συγκεκριμένη κατηγορία υποψήφιων δανειοληπτών.

Πρόσφατα, συστημικός όμιλος ενεργοποίησε προσφορά με σταθερό επιτόκιο 2%, για μία περίοδο 3 ετών. Πρόκειται για επίπεδα που, τελευταία φορά στην εγχώρια αγορά, είχαμε δει στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000. Ήταν η περίοδος που ο ανταγωνισμός, μεταξύ των πολλών εγχώριων και ξένων σχημάτων, είχε οξυνθεί σημαντικά.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμα στεγαστικά δάνεια με σταθερό ετήσιο κόστος, ακόμη και για το σύνολο της διάρκειας εξόφλησης, ήτοι για 15 – 25 έτη, που δεν ξεπερνά το 4,5%.

Όπως σημειώνει στέλεχος από συστημικό όμιλο, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων εφέτος θα μπορούσαν να πιάσουν τον πήχη των 3 δισ. ευρώ.

Κατά τον ίδιο, αυτό θα συμβεί εάν δεν υπάρξει σημαντική επιδείνωση στο μακροοικονομικό περιβάλλον, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, που θα οδηγούσαν σε μεγάλες αυξήσεις στα ευρωπαϊκά επιτόκια.

«Ακόμη και μία άνοδος των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ, κατά 50 μονάδες βάσης, δε θα ανατρέψει την επιτοκιακή πολιτική που ακολουθούμε. Έχουμε περιθώριο να κρατήσουμε το κόστος χρήματος στα τρέχοντα επίπεδα σε αυτό το σενάριο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζει δε πως οι τράπεζες έχουν αποθέματα ρευστότητας για την ικανοποίηση ζήτησης, πολύ υψηλότερης της τρέχουσας. Ως εκ τούτου, περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς δεν υφίστανται.

Εξάλλου, υπογραμμίζει πως «αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ των επενδύσεων σε κατοικίες και των νέων στεγαστικών δανείων. Αυτό σταδιακά θα κλείνει».

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία των εκταμιεύσεων την ερχόμενη τριετία.

Πηγή: OT.gr