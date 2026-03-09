Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των τραπεζών τις συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας διεθνώς μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο ξεκίνημα της περασμένης εβδομάδας η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση, με τις ενεργειακές τιμές να καταγράφουν σημαντική άνοδο, τα χρηματιστήρια να κοκκινίζουν και τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Πηγές από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο δεν ανησυχούν για αυτές τις διακυμάνσεις, τις οποίες χαρακτηρίζουν αναμενόμενες. Οπως λένε, «η μεγάλη εικόνα είναι πως ακόμη και σε μία παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, ο τομέας διαθέτει σήμερα τις πιο ισχυρές άμυνες από ποτέ, ενώ θωρακισμένες δημοσιονομικά θεωρούνται και οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικοί όμιλοι».

Σημειώνουν δε πως «έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως είμαστε σε θέση να ξεπερνούμε σοβαρές κρίσεις, όπως κατά την πανδημία ή την περίοδο έξαρσης των πληθωριστικών πιέσεων, και να επιτυγχάνουμε σταθερά τους στόχους των επιχειρησιακών μας σχεδίων».

Η διάρκεια

Τι θα μπορούσε όμως να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των business plans που ανακοίνωσαν τις προηγούμενες ημέρες οι τράπεζες; «Αυτό εξαρτάται κατά βάση από τη διάρκεια της εν εξελίξει αναταραχής και τις επιπτώσεις της σε μακροοικονομικό επίπεδο» υποστηρίζει αναλυτής που παρακολουθεί τον κλάδο.

Οπως λέει, «σε ένα δυσμενές σενάριο η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα θα οδηγούσε σε έναν νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων. Οι νομισματικές αρχές θα καλούνταν να αναλάβουν δράση, αυξάνοντας τα επιτόκια, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ρυθμών ανάπτυξης και την ανατροπή των υποθέσεων στα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ακόμη και σε αυτό το ενδεχόμενο, ζήτημα χρηματοπιστωτικής ευστάθειας δεν τίθεται για την Ελλάδα». Το στοίχημα εν προκειμένω, συμπληρώνει, «θα αφορά τη διατήρηση των στόχων για την κερδοφορία των τραπεζών και συνεπακόλουθα την επιβράβευση των μετόχων τους».

Τα… όπλα

Στις επαφές που είχαν οι διοικήσεις των τραπεζών τις προηγούμενες ημέρες με αναλυτές, υπογράμμισαν τον υψηλό βαθμό θωράκισής τους, η οποία πηγάζει από τα εξής:

1

Κεφαλαιακά μαξιλάρια: Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας βρίσκονται αρκετές μονάδες βάσης πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια. Πρόκειται για μαξιλάρια που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις αναπόφευκτες, σε περίπτωση πολύ μεγάλης διάρκειας του πολέμου, ζημιές και που περιορίζουν τις πιθανότητες μείωσης των διανομών προς τους μετόχους. Επιπλέον, οι δείκτες MREL βρίσκονται πάνω από τον τελικό στόχο που έχουν θέσει οι αρχές, με τις ανάγκες για νέες εκδόσεις ομολόγων να είναι απολύτως ελεγχόμενες.

2

Ρευστότητα: Σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ρευστότητα. Για παράδειγμα, ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις διαμορφώνεται κατά μέσο όρο κάτω από τη ζώνη του 70%, επιτρέποντας στις τράπεζες να εφαρμόσουν χωρίς δυσκολίες την πιστοδοτική τους πολιτική.

3

Οργανική κερδοφορία: Οι προβλέψεις των τραπεζών για το καθαρό οργανικό εισόδημα στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά εφέτος και θα αρχίσουν να αυξάνονται ήπια από το 2027. Το ζητούμενο είναι τι θα συμβεί εάν υπάρξει μία σημαντικά μεγαλύτερη του αναμενομένου άνοδός τους το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις διοικήσεις τους, σε αυτό το σενάριο μπορεί να υπάρξουν απώλειες στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, ωστόσο οι τράπεζες θα κερδίσουν από την αύξηση των εσόδων από το υφιστάμενο απόθεμα χορηγήσεων, που στην πλειονότητά του είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, αλλά και από θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου. Ταυτόχρονα έχουν κλειδωμένες ροές από το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο.

Επιπλέον, η συμμετοχή των καθαρών εσόδων από προμήθειες, που δεν επηρεάζονται από την πορεία των επιτοκίων, στο συνολικό εισόδημα έχει αυξηθεί πάνω από το 25% κατά μέσο όρο μετά τις τελευταίες εξαγορές και την ενίσχυση των εργασιών σε επιμέρους τομείς, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνσή της την επόμενη τριετία.

4

Πιστωτικός κίνδυνος: Μετά την επιτυχημένη εξυγίανση των ισολογισμών, οι δείκτες NPE βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, κάτω από το 3% συνολικά στον κλάδο, ενώ υψηλή είναι η κάλυψη από προβλέψεις, μεσοσταθμικά στο 80%. Επιπρόσθετα, στο πράσινο χαρτοφυλάκιο η πλειονότητα των παλαιότερων δανείων έχει αποδείξει πολλάκις την ανθεκτικότητά της, ενώ στις νέες χορηγήσεις τα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης ήταν αυστηρά. Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο για ένα μεγάλο κύμα νέων επισφαλειών δεν θεωρείται πιθανό.