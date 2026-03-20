Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον απέστειλε η κουβανική κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι το πολιτικό οικοδόμημα της χώρας και η παραμονή του Προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ στην εξουσία δεν αποτελούν αντικείμενο των εξελισσόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο, υπήρξε κατηγορηματικός ως προς τις κόκκινες γραμμές της Αβάνας: «Επιβεβαιώνω απερίφραστα ότι το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Ομοίως, ούτε η θητεία του Προέδρου, ούτε η θέση οποιουδήποτε άλλου κυβερνητικού αξιωματούχου αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το πλαίσιο των συνομιλιών και οι αμερικανικές πιέσεις

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Κούβα επιβεβαίωσε την έναρξη συνομιλιών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εν μέσω μιας οξύτατης οικονομικής κρίσης που επιδεινώνεται από τον ενεργειακό αποκλεισμό που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται τέσσερις διαφορετικές πηγές, η αμερικανική πλευρά φέρεται να θέτει ως όρο την πρόωρη αποχώρηση του Ντίας-Κανέλ από την προεδρία, δύο έτη πριν από την επίσημη λήξη της θητείας του. Σημειώνεται ότι ο Ντίας-Κανέλ κατέχει παράλληλα την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας με πενταετή ορίζοντα.