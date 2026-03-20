Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχο τον Παναγιώτη Ψωμιάδη για απιστία και ψευδή βεβαίωση, σχετικά με 456 έργα της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, ενώ η εκτέλεση της ποινής του αναστέλλεται, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

«45άρια» και διαχωρισμένα έργα για απευθείας αναθέσεις

Τα επίμαχα έργα, που χρονολογούνται από το 2007 έως το 2010, όταν ήταν Νομάρχης Θεσσαλονίκης, φέρονται να κατατμήθηκαν σε αξίας έως 45.000 ευρώ, προκειμένου να ανατίθενται απευθείας σε συγκεκριμένους εργολάβους. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 6,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας και συμβάσεις έργου υπαλλήλων.

Ποινές και αναστολές

Ο 78χρονος πρώην Νομάρχης καταδικάστηκε σε 10 έτη κάθειρξη, με αναγνώριση ελαφρυντικού για μετέπειτα καλή συμπεριφορά, ενώ η έκτιση θα γίνει κατ’ οίκον.

Τέσσερις τμηματάρχες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καταδικάστηκαν σε 4-5 έτη φυλάκιση, επίσης με αναστολή υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και δωρεά 5.000 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα της αρεσκείας τους

Πολιτική δίωξη και αρνήσεις

Ο κ. Ψωμιάδης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ζημιά ούτε δόλος κι έκανε λόγο για πολιτική δίωξη εναντίον του. Η υπόθεση του αδελφού του, Διονύση Ψωμιάδη, διαχωρίστηκε, λόγω προβλημάτων πνευματικής διαύγειας, με την απόφαση για την ποινική μεταχείρισή του να εκκρεμεί, μετά από ιατρική πραγματογνωμοσύνη.