Στην κριτική της αντιπολίτευσης για το συνέδριο του Alitheia Forum, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο περιθώριο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακοπουλου, υποστήριξε πως η ανάθεση στις διοργανώτριες εταιρείες έγινε με διαφάνεια. Τόνισε ότι όλα τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί ήδη στη Διαύγεια και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το συνέδριο να γίνει θεσμός.

«Το σύνολο των δαπανών είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς. Όλες κατά το νόμο οι διαδικασίες έγιναν από την προεδρία της κυβέρνησης και υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα», όπως ανέφερε, καταθέτοντάς τα και στα πρακτικά. «Δεν αποκλείω να έχουν οργανώσει και συνέδρια της ΝΔ. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες με τιμές κάτω από αντίστοιχα συνέδρια του ιδιωτικού τομέα» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Διοργανώνετε ένα συνέδριο για τους όρους που θα σας ασκείται κριτική. Το ένα πέμπτο των ομιλητών ήταν κυβερνητικά στελέχη, την ώρα που η κυβέρνηση πρωταγωνιστεί στον τοξικό λόγο και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων», υποστήριξε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Κάνοντας λόγο για «αντίφαση», υπογράμμισε πως «δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι εκείνη που παίρνει πρωτοβουλία να διοργανώσει συζήτηση για το πώς θα της ασκείται κριτική».

«Γιατί αυτή η λύσσα κατά του συνεδρίου;»

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς στα ψέματα. Γιατί αυτή η λύσσα κατά του συνεδρίου;» διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης σήκωσε το γάντι αναφέροντας, όπως υποστήριξε, περιπτώσεις στοχοποίησης δημοσιογράφων κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όταν είχε διατελέσει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Τζανακόπουλος, και είχαν φτάσει ακόμη και στις δικαστικές αίθουσες. Επίσης υπογράμμισε ότι επί ΝΔ καταργήθηκε η απλή δυσφήμιση και «η Ελλάδα έχει τις καλύτερες εκθέσεις της Κομισιόν ως προς ελευθερία του Τύπου», όπως είπε.

Απορρίπτοντας τις αιτιάσεις για έλλειψη πολυφωνίας ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι στο επίμαχο συνέδριο συμμετείχαν δημοσιογράφοι, «σκληροί επικριτές» της κυβέρνησης, ενώ είχαν κληθεί και όλα τα κόμματα, ωστόσο εκείνα επέλεξαν να μην δώσουν το παρών. «Και μόνο αυτό που μας λέτε ότι “δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε”, δείχνει πόση σχέση έχει ο χώρος σας με τη Δημοκρατία» όπως είπε.

Πάντως, ο κ. Τζανακοπουλος αναφορικά με τη διοργάνωση του συνεδρίου κατήγγειλε «στημένη διαδικασία», υποστηρίζοντας πως η «προθεσμία υποβολής προσφορών για τις διοργανώτριες εταιρείες έληξε μία ημέρα πριν το συνέδριο», αφήνοντας αιχμές για «προσωπικές σχέσεις» του υφυπουργού με συγκεκριμένη εταιρεία.

