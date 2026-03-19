Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με σπουδαία χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι για να ανοίξει το σκορ και έπειτα ήρθε η κατάρρευση με την Μπέτις να επικρατεί 4-0, να ανατρέπει την ήττα στο ΟΑΚΑ και να πετάει εκτός οκτάδας του Europa League τους «πράσινους», βάζοντας τέλος στα ευρωπαϊκά τους όνειρα.

Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή ήρθε μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Κούτσο έκανε κεφαλιά και έστειλε την μπάλα άουτ μετά από όμορφη ενέργεια και σέντρα του Εζαλζουλί.

Στο 5’, ο Σάντσες έδωσε μια ιδανική μπαλιά στον Πελίστρι, ο οποίος επιχείρησε πλασέ, αλλά ο Λόπεθ απομάκρυνε με το πόδι.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Κούτσο επιχείρησε ένα καταπληκτικό σουτ από μεγάλη απόσταση· η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Ρουιμπάλ, ολομόναχος, άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ.

Στο 11’, έπειτα από κόντρες, ο Φορνάλς έκανε σουτ, αλλά ο Ίνγκασον αντέδρασε έγκαιρα με τάκλιν.

Στο 16’, ένα σουτ εκτός περιοχής του Φορνάλς εξουδετερώθηκε από τον Λαφόν στη δεξιά του γωνία.

Μια φάση διαρκείας, με υποψία οφσάιντ μετά τη σέντρα του Άντονι, σημειώθηκε στο 23’ αλλά δεν απείλησε ιδιαίτερα, αφού το σουτ του Φορνάλς δεν ήταν καλό.

Κοντά στο ημίωρο, ο Άντονι πλησίασε την περιοχή του Παναθηναϊκού και λίγο πριν μπει, έπιασε ένα επικίνδυνο σουτ που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λαφόν.

Στο 33’, ο Πελίστρι κράτησε τη μπάλα για λίγο και την πέρασε στον Τετέι, που έκανε παράλληλο σουτ προς τη γραμμή της περιοχής, αλλά ο Λόπεθ μπλόκαρε.

Ο Παναθηναϊκός είχε πλέον ισορροπήσει, αλλά στο 45+1’ ο Άμραμπατ εκτέλεσε ένα μακρινό σουτ, ο Λαφόν δεν μπόρεσε να αντιδράσει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Στην αρχή της φάσης, ο Εζαλζουλί φαινόταν σε οριακή θέση και κλώτσησε την μπάλα, πιστεύοντας ότι ήταν οφσάιντ.

Τελικά, ο βοηθός έκρινε ότι δεν ήταν εκτεθειμένος και η χρήση VAR έδειξε ότι το γκολ ήταν έγκυρο, ενώ οι «πράσινοι», με ποστάρισμα στα σόσιαλ μίντια, διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ που προηγήθηκε στον Καλάμπρια.

Μετά το απρόσμενο 2-0, η Μπέτις βρήκε ψυχολογία και στο 53ο λεπτό πέτυχε το τρίτο γκολ, γέρνοντας πλέον οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της.

Έπειτα από κεφαλιά του Φορνάλς προς τον Ρουιμπάλ, ο τελευταίος γύρισε στον Κούτσο, ο οποίος με πλασέ χρίστηκε σκόρερ.

Το επόμενο γκολ ήρθε στο 66′, όταν ο Κούτσο έβγαλε κάθετη στον Εζαλζουλί, εκείνος γύρισε στην καρδιά της περιοχής και ο Άντονι σκόραρε με πλασέ στο δεξί δοκάρι.

Τα πάντα πλέον είχαν κριθεί, με τον Άντονι να χάνει τετ-α-τετ στο 81′ απέναντι στον Λαφόν, ο οποίος κράτησε το 4-0.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Εζαλζουλί είχε τη δική του ευκαιρία, αλλά και πάλι ο Λαφόν είπε «όχι», διατηρώντας το σκορ μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Ρεάλ Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες, Άντονι, Φορνάλς (73′ Αλτιμίρα), Άμραμπατ (62′ Ρόκα), Εζαλζουλί (90′ Ρικέλμε), Κούτσο (73′ Άβιλα), Ρουιμπάλ (62′ Φιντάλγκο).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης (71′ Τζούριτσιτς), Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σάντσες (54′ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (54′ Τσέριν), Πελίστρι (71′ Σφιντέρσκι), Ταμπόρδα (85′ Σιώπης), Τετέι.