Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον Δομοκό, σε ένα σημείο του οδικού δικτύου που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν λόγω της επικινδυνότητάς του. Από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό λεωφορείο, ένας 21χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε.

Στο Live News μιλάει ο οδηγός του λεωφορείου, αλλά και συγγενείς του αδικοχαμένου πατέρα.

«Αλίμονο στη γυναικούλα του που ‘ναι κοριτσάκι και είναι από ξένο κράτος. Πού να σταθεί και πού να κρατηθεί αυτή η ψυχή, μπορείς να μου πεις;», ανέφερε συγγενής του 21χρονου.

Το χρονικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 07.00 το πρωί στον Δομοκό, όταν το όχημα του θύματος συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο, που πήγαινε να πάρει μαθητές και ευτυχώς εκείνη την ώρα ήταν άδειο.

«Το ΙΧ ερχόταν με ταχύτητα. Τώρα πόση, δεν ξέρω να σας πω και να σας την περιγράψω. Εγώ σε κλάσματα δευτερολέπτου έστριψα το τιμόνι δεξιά, πάνω στις μπάρες και για κλάσματα δευτερολέπτου ήρθε πάνω μου, μετωπική. Στο ρεύμα το δικό μου», δήλωσε ο οδηγός του λεωφορείου που τραυματίστηκε.

Ο τραυματισμένος οδηγός του σχολικού λεωφορείου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο 21χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο της τραγωδίας.

«Έχω χτυπήσει κι εγώ, εντάξει, πονάω λίγο, ο αυχένας μου, τα γόνατα, χέρια μου λίγο. Κρίμα, κρίμα και το παιδί, κρίμα», συνέχισε ο τραυματισμένος οδηγός του λεωφορείου.

Ο 21χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού μόλις 1,5 έτους. Είχε ξεκινήσει από το σπίτι για τη δουλειά του.

«Δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες. Κακιά ώρα; Κακός δρόμος; Τι να σας πω; Σκοτώθηκε το παιδί, χάθηκε. 21 χρονών παλικάρι», δήλωσε ο θείος του 21χρονου.

Η τραγική είδηση σκόρπισε θλίψη στην περιοχή και έντυσε την οικογένεια του θύματος στα μαύρα.

«Αυτό το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ με σιγουριά, είναι ότι έχουμε κάνει αρκετά έγγραφα και στις τοπικές αρχές, Αστυνομίες, δεν ξέρω ποιοι, ότι ο δρόμος είναι κακός, ως επικίνδυνος, ως ακατάλληλος. Και έχει μείνει έτσι τώρα, από κει και πέρα. Τι να σας πω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο», συνέχισε ο θείος του θύματος.

Δυστύχημα και πριν από 5 χρόνια στο ίδιο σημείο

Στο ίδιο σημείο, είχε ξεκληριστεί πριν από 5 χρόνια μια οικογένεια. Τότε, το 2021, από την τετραμελή οικογένεια που επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο που συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο, είχε επιζήσει μόνο ένας 17χρονος νεαρός. Οι γονείς και η αδερφή του, σκοτώθηκαν ακαριαία.

Στο ίδιο σημείο, με το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί όπως δείχνουν τα πλάνα. Τότε ο 17χρονος απεγκλωβίστηκε και σώθηκε από θαύμα.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του πρωινού δυστυχήματος συνεχίζονται, με την τραγωδία του 2021 να υπενθυμίζει σε ορισμένους τη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου στον Δομοκό, που συνδέει την Ξυνιάδα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Τι δήλωσε ο οδηγός του λεωφορείου

Ο τραυματισμένος οδηγός του λεωφορείου μίλησε στο Live News.

«Δεν πρόλαβε, αυτός δεν πρόλαβε να κάνει ούτε φρένο ούτε τίποτα. Δηλαδή ερχόταν σε κλάσματα δευτερολέπτου πάνω μου. Εγώ έριξα το λεωφορείο πάνω στις μπάρες, σερνόταν πάνω στις μπάρες, ε, σε κλάσματα δευτερολέπτου με χτύπησε, μετά… Πήγα να λιποθυμήσω κι εγώ κάτω. Μέσα, πήγε το λεωφορείο να αναποδογυρίσει έξω, εκτός δρόμου. Φαίνεται δηλαδή και στις φωτογραφίες», είπε.

Και συνέχισε: « Ο δρόμος εκεί, ναι, έχει… πρέπει να έχουν γίνει πολλά ατυχήματα εκεί στο δρόμο αυτόν. Γιατί οι μπάρες εκείνες είναι συνέχεια στραβωμένες, έχουν χτυπάνε συνέχεια, γίνονται ατυχήματα. Είναι η στροφή αυτή εκεί πολύ επικίνδυνη. Συνέχεια περνάμε, εκεί συνέχεια. Εντάξει, όχι κάθε μέρα ρε παιδί μου, περνάμε… 15 μέρες; 20; Όπως αναλόγως πώς μας πάει η υπηρεσία. Παντού πάμε, σε όλα τα χωριά».