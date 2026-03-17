Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος των Οινοφύτων, έπειτα από εκτροπή φορτηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα προσέκρουσε στο διάζωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχωρούν σε ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ενώ βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περίπτωση που υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις.