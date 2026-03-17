Προφυλακιστέος κρίθηκε ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο μοτοσικλετιστή, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/03) στο κέντρο της Αθήνας.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 05:30, στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το δίκυκλο του 63χρονου.

«Τον σκότωσε μπροστά μου. Ξεκινάει τάπα ρε, 0 – 200 έκανε ο τύπος. Και δεν κοιτούσε ευθεία, κοιτούσε εμάς και πάει και σκάει πάνω στο άλλο μετωπικά, σε ένα παπί που ήταν ένας γέρος, ένας ανθρωπάκος, πάει και σκάει πάνω του», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 63χρονος πατέρας δύο παιδιών μεταφέρεται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο. Παρά τις πολύωρες προσπάθειες των γιατρών όμως, ο άνθρωπος κατέληξε. Οι συγγενείς του δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί.

Τι ζητάει η οικογένεια του 63χρονου

«Έχει δυο παιδιά μόνο. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Ζει ο πατέρας του 90 τόσο. Κοντεύει 100 χρόνων. Κρίμα κρίμα πάει το παιδί».

«Μοναδική απαίτηση και αταλάντευτη θέση της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαιτίου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο», λέει η οικογένειά του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου ο 63χρονος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Σε βάρος του αστυνομικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).