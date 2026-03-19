Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εδώ και λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, στον απόηχο της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα.

Με εντολή του ανακριτή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στον σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Άρη, Super 3, στο πλαίσιο των ερευνών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η επιχείρηση εξελίσσεται παρουσία εισαγγελικών αρχών.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πραγματοποιούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι στον χώρο του συνδέσμου. Οι αρχές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με τη δολοφονική επίθεση, καθώς και πιθανά πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται.

Η δολοφονία του νεαρού έχει προκαλέσει σοκ, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης.