Κρίσιμη ημέρα είναι η σημερινή για τους πρατηριούχους βενζίνης και τους καταναλωτές. Η αναμενόμενη συνάντηση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι αυτή που θα καθορίσει την περαιτέρω στάση τους. Απ’ αυτή, δηλαδή, θα εξαρτηθεί αν και πότε θα ξεκινήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που αποφάσισε ομόφωνα χθες, Τετάρτη, η έκτακτη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας, με τη συμμετοχή 31 ενώσεων – μελών της.

«Το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η Κυβέρνηση, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026, καθιστά τα πρατήριά μας μη βιώσιμα», τονίζουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας.

«Κατεβάζει ρολά» η Λέσβος

Πάντως, οι συνάδελφοί τους της Λέσβου κλείνουν από σήμερα, Πέμπτη (19/3), τα πρατήρια βενζίνης που λειτουργούν στο νησί «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπωλών Λέσβου, Γιώργο Μάλλη, η απόφαση της γενική συνέλευσης της Τρίτης πάρθηκε ομόφωνα. «Κάτι σημαίνει αυτό. Τα πρατήριά μας είναι μικρά, και το μέτρο οριζόντιο. Έχουμε 86 χωριά και 60 πρατήρια συνολικά. Με τις καταναλώσεις που έχουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε», δηλώνει στο ΒΗΜΑ ο κ. Μάλλης.

Ακολουθεί η Λήμνος

Στο ίδιο μήκος κύματος, όπως όλα δείχνουν, κινείται και η Λήμνος. Στην επιστολή που απέστειλαν χθες, από κοινού, οι πρόεδροι των βενζινοπωλών Λέσβου και Λήμνου, Γιώργος Μάλλης και Γιώργος Σακαρίκος, αντίστοιχα, προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζιδάκη και τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Κυριάκο Πιερρακάκη και Τάκη Θεοδωρικάκο, αναφέρουν: «Κλείνουμε μόνοι μας τα πρατήριά μας, πριν οδηγηθούμε σε κλείσιμο λόγω οικονομικής ασφυξίας».

Οι πρόεδροι των δύο ενώσεων, με την επιστολή τους, ζητούν την άμεση διόρθωση του πλαφόν ανώτατης κερδοφορίας που επιβλήθηκε στις 11/3/2026 των 12 λεπτών ανά λίτρο (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά ανά λίτρο.

«Το ισχύον περιθώριο των 12 λεπτών (10,25 λεπτά προ ΦΠΑ)», σημειώνουν στην επιστολή, «καθιστά άνω του 90% των πρατηρίων της Λέσβου μη βιώσιμα, με το υπόλοιπο ποσοστό να αφορά κυρίως εταιρικά πρατήρια, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Εναλλακτικά, προτείνεται να οριστεί ως ανώτατο περιθώριο κερδοφορίας εκείνο που ίσχυε για κάθε πρατήριο μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου, στις 27/02/2026. Κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης της στις 17/03/2026, οι πρατηριούχοι της Λέσβου προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας μαζί με τον Σύλλογο Βενζινοπωλών Λήμνου, έως ότου υπάρξει ικανοποίηση του αιτήματός μας. Σας επισημαίνουμε ότι η συνέχιση λειτουργίας υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατη».