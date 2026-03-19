Συνέντευξη στον «Ελληνικό Κήρυκα» παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε ισχυρό μήνυμα στην ομογένεια, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση με τους Έλληνες της διασποράς είναι στρατηγικής σημασίας και όχι απλώς συμβολική.

Στη συνέντευξη περιγράφεται η πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας σε πυλώνα σταθερότητας και κόμβο καινοτομίας και ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στις επενδυτικές ευκαιρίες, την αντιστροφή του brain drain και την επίλυση χρόνιων αιτημάτων των ομογενών, όπως η βελτίωση των προξενικών υπηρεσιών και η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Παράλληλα, εξάρει τη σημασία της επιστολικής ψήφου ως μια ιστορική τομή που ενισχύει τη δημοκρατική συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού.

Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην αναβολή της προγραμματισμένης επίσκεψης σας στην Αυστραλία;

«Ήλπιζα να ταξιδεύω προς την Αυστραλία την περίοδο που θα δημοσιευόταν αυτή η συνέντευξη, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης την οποία προσδοκούσα με ιδιαίτερη χαρά. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθιστούν επιβεβλημένη την παρουσία μου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και για τον λόγο αυτό η επίσκεψη αναβλήθηκε.

Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή αυξημένης γεωπολιτικής ευαισθησίας και σε περιόδους έντασης αποτελεί υποχρέωση μου να παραμένω στην Αθήνα και να βρίσκομαι σε στενή συνεργασία με εταίρους και συμμάχους, προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα, ωστόσο, να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για αναβολή και όχι για ματαίωση. Η πρόθεσή μου να επισκεφθώ την Αυστραλία στο κοντινό μέλλον παραμένει αμετάβλητη.

Η Αυστραλία φιλοξενεί μία από τις πλέον δραστήριες και επιτυχημένες ελληνικές παροικίες διεθνώς. Προσβλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δυνατότητα να συναντήσω τους Έλληνες της ομογένειας από κοντά και να συμβάλω περαιτέρω στην εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας».

Ο οικονομικός μετασχηματισμός και επενδυτικές ευκαιρίες

Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση σημαντικού οικονομικού μετασχηματισμού, με μεγάλα έργα, όπως η ανάπλαση του Ελληνικού, να προσελκύουν διεθνές ενδιαφέρον. Ποιες ευκαιρίες διαβλέπετε για Αυστραλούς επενδυτές και Ελληνοαυστραλούς επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας;

«Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλει στη σταδιακή ανάδειξή της σε έναν σημαντικό ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο για την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών logistics, καθώς η Ελλάδα λειτουργεί ως φυσική πύλη ανάμεσα σε δύο ηπείρους.

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός δυναμικού ψηφιακού οικοσυστήματος, με ισχυρή προτεραιότητα στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και στις δημόσιες υπηρεσίες. Ένας ακόμη τομέας που αναπτύσσεται δυναμικά είναι η αμυντική τεχνολογία. Μέσα από το νέο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επιδιώκουμε να εντοπίσουμε και να στηρίξουμε πολλά υποσχόμενες επενδυτικές πρωτοβουλίες στον χώρο της καινοτομίας και της άμυνας.

Σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώνονται ουσιαστικές ευκαιρίες και για Αυστραλούς επενδυτές, καθώς και για Ελληνοαυστραλούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι ισχυρά. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε προσελκύσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ, με 37 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο την περασμένη χρονιά, ενώ οι προοπτικές για το 2026 διαγράφονται ακόμη πιο θετικές.

Η ενεργειακή πολιτική της χώρας αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του μετασχηματισμού. Πριν από έξι χρόνια η Ελλάδα ήταν σχεδόν αόρατη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ενεργειακούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, καταφέραμε να αντιστρέψουμε το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού (brain drain). Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια χώρα από την οποία οι νέοι φεύγουν. Είναι μια χώρα στην οποία επιστρέφουν, επειδή πιστεύουν στις προοπτικές και στο μέλλον της. Και γνωρίζω καλά, ιδίως μιλώντας σε πολλούς από εσάς, ότι η επιστροφή δεν αφορά ποτέ μόνο μια επαγγελματική ευκαιρία. Αφορά, πρωτίστως, την εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη πορεία μιας χώρας».

Η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Για χρόνια, οι Ελληνοαυστραλοί εκφράζουν ανησυχίες για την απουσία μιας σύγχρονης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, ιδίως σε ό,τι αφορά συντάξεις, εισοδήματα από ακίνητα και επενδύσεις. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων και το πότε η παροικία μπορεί να αναμένει ουσιαστική πρόοδο;

«Η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας θα αποτελούσε αναμφίβολα καταλύτη για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών μας σχέσεων. Σε μια περίοδο αυξανόμενου κατακερματισμού στο διεθνές εμπόριο και το γεωπολιτικό περιβάλλον, καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση και διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Είναι, συνεπώς, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εκκινήσει εκ νέου, ενώ διαπιστώνεται σαφής πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας.

Εκτιμώ ότι θα βρεθώ στην ευχάριστη θέση να υπογράψω τη σχετική συμφωνία κατά την επίσκεψή μου στην Αυστραλία. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποστείλει ένα ισχυρό μήνυμα για την πρόθεση μας να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με την Αυστραλία και να εμβαθύνουμε την οικονομική συνεργασία. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα των κοινών μας επιδιώξεων: ισχυρότεροι οικονομικοί δεσμοί, μεγαλύτερη κινητικότητα, περισσότερες επενδύσεις και μια σχέση που αντανακλά το βάθος των ανθρώπινων δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες μας, πρωτίστως, την ελληνοαυστραλιανή παροικία».

Επιστολική ψήφος και πολιτική εκπροσώπηση της διασποράς

Η κυβέρνηση σας προχώρησε πρόσφατα σε μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Γιατί ήταν τόσο σημαντική αυτή η αλλαγή;

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ιστορική κατάκτηση για τον Ελληνισμό. Αναμένω μια δυναμική συμμετοχή, η οποία θα αποτυπώσει το ουσιαστικό ενδιαφέρον του απανταχού Ελληνισμού και ιδίως του Ελληνισμού στην Αυστραλία για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Παρότι πολλοί υποδέχθηκαν τη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου ως ένα ιστορικό βήμα, υπάρχουν και εκείνοι που εκτιμούν ότι το σύστημα εξακολουθεί να περιορίζει την εκπροσώπηση της διασποράς και μεταθέτει τη δημιουργία ξεχωριστής εκλογικής περιφέρειας εξωτερικού για τουλάχιστον 18 μήνες μετά τις επόμενες εκλογές. Θεωρείτε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη πολιτική εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού; Και πώς οραματίζεστε τον μακροπρόθεσμο ρόλο της διασποράς στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ελλάδας;

Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βασική μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα. Για πολλά χρόνια, το ελληνικό κράτος τιμούσε τη διασπορά στα λόγια, όχι όμως πάντοτε και στην πράξη. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έρχεται να διορθώσει αυτή την ασυνέπεια.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική προσαρμογή του εκλογικού συστήματος. Είναι μια ουσιαστική θεσμική τομή που διευρύνει το πεδίο της δημοκρατίας μας και κατοχυρώνει ίσα δικαιώματα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Η ψήφος ενός Έλληνα στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στη Φρανκφούρτη ή στο Τορόντο οφείλει να έχει το ίδιο βάρος με εκείνη ενός πολίτη στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Το 2023 άρθηκαν οι περιορισμοί που καθιστούσαν τη συμμετοχή ιδιαίτερα δυσχερή για πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Το 2024 εισαγάγαμε την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, ένα σύστημα που αποδείχθηκε επιτυχές, καθώς σχεδόν 40.000 Έλληνες της διασποράς το επέλεξαν. Πλέον διαθέτουμε έναν δοκιμασμένο και αξιόπιστο μηχανισμό, ο οποίος θα εφαρμοστεί και στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Εκσυγχρονισμός προξενικών υπηρεσιών και ψηφιοποίηση

Πολλοί Έλληνες στην Αυστραλία αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια καθυστερήσεις στις συναλλαγές τους με τα προξενεία. Ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνησή σας ώστε οι προξενικές υπηρεσίες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της ομογένειας;

«Κατανοώ πλήρως την απογοήτευση που έχουν βιώσει πολλοί Ελληνοαυστραλοί. Έχετε προσδοκίες από το ελληνικό κράτος και δικαίως τις έχετε. Η οικονομική κρίση άφησε τις διπλωματικές και προξενικές μας αρχές σοβαρά υποστελεχωμένες. Όμως αυτή η περίοδος σταδιακά ολοκληρώνεται. Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, προχωρούμε σε προσλήψεις διοικητικού προσωπικού και βελτιώσαμε τις συνθήκες των υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Η ουσιαστική μεταμόρφωση θα προέλθει από τη σταδιακή ψηφιοποίηση των προξενικών υπηρεσιών. Έχουμε ήδη εισαγάγει ψηφιακά εργαλεία για τον προγραμματισμό ραντεβού και τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεντεύξεων, ενώ επεκτείνουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για διαβατήρια και άλλα έγγραφα μέσω της πλατφόρμας e-Consulate, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί στην Πέρθη και θα επεκταθεί σταδιακά και στις υπόλοιπες προξενικές αρχές μας στην Αυστραλία».

Τουριστική συνεργασία και νέο γραφείο ΕΟΤ στη Μελβούρνη

Η λειτουργία νέου γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Μελβούρνη χαιρετίστηκε θερμά. Πόσο σημαντική είναι η αυστραλιανή αγορά για τη στρατηγική του ελληνικού τουρισμού;

«Ο τουρισμός από την Αυστραλία είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα. Στους πρώτους εννέα μήνες του 2025 τα τουριστικά έσοδα από την Αυστραλία ανήλθαν σε 262,5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 37% σε σχέση με το 2024.

Δεν είναι μόνο οι Αυστραλοί επισκέπτες που αγαπούν την Ελλάδα. Δεκάδες χιλιάδες μέλη της ελληνικής διασποράς ταξιδεύουν κάθε χρόνο στη χώρα μας. Πολλοί από αυτούς επενδύουν στον τουριστικό τομέα, αξιοποιώντας οικογενειακές περιουσίες και ακίνητα στην Ελλάδα. Η συνεργασία και οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών στον χώρο του τουρισμού είναι αμοιβαία επωφελείς και δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον».

Προστασία ανηλίκων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Αυστραλία προχώρησε σε περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπετε την Ελλάδα να κινείται προς ανάλογες ρυθμίσεις;

«Η Αυστραλία έκανε ένα σημαντικό και πρωτοπόρο βήμα. Συζήτησα το ζήτημα αυτό με τον πρωθυπουργό Άνθονι Αλμπανίζι και αναγνωρίσαμε ότι η ταχύτατη εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργήσει κινδύνους για την ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας περιορισμοί στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μικρότερες ηλικίες, για παιδιά κάτω των 15 ετών, σε συνδυασμό με αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας. Ρυθμίζουμε το αλκοόλ, τον τζόγο και τον καπνό, ακριβώς επειδή οι ανήλικοι είναι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις τους. Δεν μπορεί το ψηφιακό περιβάλλον να αποτελεί τη μοναδική σφαίρα στην οποία τα παιδιά εκτίθενται χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες».

«Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον»

Με την ένταση στην Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, πώς διαχειρίζεται η κυβέρνησή σας αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον;

«Η Ελλάδα προσεγγίζει αυτό το ολοένα και πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον με ψυχραιμία και στρατηγική σαφήνεια. Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας.

Την επόμενη δεκαετία θα επενδύσουμε περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα. Πρόκειται για μια απολύτως αναγκαία επένδυση, η οποία ενισχύει ταυτόχρονα την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο ως πάροχος ασφάλειας στην περιοχή, στηρίζοντας την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την κυριαρχία και την ασφάλεια της Ελλάδας, προωθώντας τη σταθερότητα στην ευρύτερη γειτονιά μας».

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Ελληνοαυστραλούς για τον ρόλο της διασποράς;

«Το μήνυμά μου είναι σαφές: οι Ελληνοαυστραλοί δεν αποτελούν μόνο μέρος της ιστορίας μας, αποτελούν εταίρους στο μέλλον της Ελλάδας. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και δημιουργεί νέες ευκαιρίες.

Θέλουμε η φωνή των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται, να ακούγεται. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Καθώς ο «Ελληνικός Κήρυκας» πλησιάζει τα 100 χρόνια ιστορίας, θα ήθελα να συγχαρώ τη συμβολή του στη διαρκή ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και ελληνοαυστραλιανής παροικίας».