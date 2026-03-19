Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό, ο οποίος πυροδότησε τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της εγκατάστασης στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.

«Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στη Νότια Παρς, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ — σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.

Η ενίσχυση δυνάμεων και το νησί Χαργκ

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον στρατιωτικών για να ενισχύσουν αυτούς που συμμετέχουν ήδη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές του ενήμερες σχετικά, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων των ΗΠΑ, που δεν κατονομάζει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ανάπτυξη θα έδινε τον πρόεδρο Τραμπ «επιπρόσθετες επιλογές» για την περίπτωση να αποφασίσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα.

Σε αυτές τις «επιλογές» συμπεριλαμβάνονται πιθανές επιχειρήσεις για να εξασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ, για τις οποίες θα χρειαστούν κυρίως αεροπορικά και ναυτικά μέσα, αλλά πιθανόν και η ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, πάντα κατά τις πηγές του Reuters.

Συζητείται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με πηγές και αξιωματούχους. Μια από τις πηγές ωστόσο τόνισε πως τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξ ορισμού εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το νησί αυτό, από το οποίο εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, βρίσκεται εντός εμβέλειας πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί τη 13η Μαρτίου και ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει επίσης να καταστρέψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές στο Χαργκ, όμως λόγω της ζωτικής σημασίας του η κατάληψή του θα είχε περισσότερα οφέλη από την καταστροφή των εγκαταστάσεων, εκτιμούν αναλυτές.

Η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ακόμη κι αν τους ανατεθούν περιορισμένης έκτασης αποστολές, ενέχει μεγάλα πολιτικά ρίσκα για τον αμερικανό πρόεδρο, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο υποστήριξης της κοινής γνώμης των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Έχει επίσης συζητηθεί ενδεχόμενο να ανατεθεί στις ειδικές δυνάμεις να πάρουν από το Ιράν το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, σύμφωνα με μια από τις πηγές. Η πηγή αυτή σημείωσε πως δεν νομίζει πως κάτι τέτοιο θα γίνει άμεσα, αλλά δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για ζητήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Έσβησαν οι φωτιές στη Ρας Λαφάν

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».